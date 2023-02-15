Tử vi ngày 16/2, 3 con giáp được chỉ đích danh trúng số đổi đời, ra đường đạp trúng hũ vàng, quý nhân giúp đỡ, ‘tiền đè’ sập nhà, sự nghiệp như diều gặp gió

Tuổi Tuất cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Tử vi ngày 16/2, cho thấy người tuổi Hợi đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Tử vi ngày 16/2, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Người sinh vào năm Hợi có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Được quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Người kinh doanh buôn bán ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều, dự báo cả năm sung túc.

Con giáp Hợi kinh doanh buôn bán ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, người tuổi Hợi còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp vì vậy chớ có bỏ lỡ cơ duyên, đặc biệt là các bạn nữ. Những con giáp tuổi Hợi đã kết hôn có mối quan hệ ổn định. Hãy dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Mão

Được Tử Vi cát tinh nâng đỡ nên Mùi sẽ thấy bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, áp lực trong công việc dần vơi đi mà tiền vẫn sẽ đổ về đầy túi.

Tử vi ngày 16/2, bạn may mắn tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Người trẻ tuổi biết rõ lợi thế của mình để phát huy nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cấp trên.

Người kinh doanh có thêm tệp khách hàng mới ủng hộ nhờ người quen giới thiệu. Dù sẽ bận rộn hơn bình thường một chút, song sự cố gắng của bạn đem về thành quả đáng mừng.

Cuối tuần con giáp phát tài tuần này có lộc lá liên quan đến lương thưởng, tiền bảo hiểm xã hội hoặc tiền lộc từ khách hàng, bạn nên trích một phần nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Ngoài ra, nhiều cơ hội để bạn tăng thêm thu nhập cũng đang xuất hiện ngay trước mắt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm