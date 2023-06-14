Tử vi ngày 15/6/2023: Vận trình sự nghiệp của Tý gặp nhiều trở ngại, Dần nên cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý gặp nhiều ngáng trở. Người tuổi này bị nhiều người làm khó, làm dễ nên không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Người đang có ý định nghỉ việc cần suy nghĩ thật kỹ vì không dễ kiếm được việc mới vào lúc này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Đôi lứa yêu nhau sau khoảng thời gian dài tìm hiểu quyết định đi đến mối quan hệ chính thức. Người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia những buổi tiệc cùng bạn bè.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khả quan. Công việc kinh doanh “thuận buồm xuôi gió" giúp cho con giáp này có thêm nguồn thu mới, từ đó mau chóng nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý gặp nhiều ngáng trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Thứ Năm 15/06/2023, đường tài lộc của Tuổi Sửu tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Sửu cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Sửu, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Sửu có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên cẩn trọng và không nên tin tưởng những tin đồn để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Đối phương có thể đang tìm cơ hội để lừa bỏ công lao của bản mệnh.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Nếu thích một người nào đó, nên thể hiện bằng những lời nói và hành động quan tâm, đừng giữ lại những cảm xúc trong lòng.

Trong ngày này, người mang thai không nên tiếp xúc nhiều, di chuyển đồ đạc hoặc sửa chữa nhà bếp, bếp hay nhà vệ sinh ở hướng Nam phía trong. Vì những công việc đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Tuổi Dần nên cẩn trọng và không nên tin tưởng những tin đồn để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân - NẢnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.