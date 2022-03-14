Tử vi ngày 14/3/2022 : Tuổi Sửu chuyện tình cảm chưa được SUÔN SẺ, tuổi Thân - Tuất vận trình tài lộc KÉM SẮC, biến động

Tình duyên: Trong ngày tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều sắp xảy đến với mình thì hơn.

Hôm nay con giáp này không giữ được bất kỳ khoản tiền nào.

Công việc: Sắp tới con giáp này cần bổ sung thêm kiến thức bởi sự thiếu hụt của bạn sẽ khiến người khác phải bực mình.

Tài vận: Hôm nay con giáp này không giữ được bất kỳ khoản tiền nào.

Tuổi Sửu

Tình duyên: Tình cảm lại chưa được trọn vẹn. Dường như bạn chỉ đang có xu hướng nhận tình cảm về mình và không biết cho đi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì e rằng mối quan hệ của hai người sẽ sớm rơi vào bế tắc.

Công việc: Người tuổi Sửu hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, bắt tay vào việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng. Có điều bạn nên tập trung vào việc sắp xếp lại khối lượng công việc hợp lý cũng như lên kế hoạch cho các mục tiêu sắp tới.

Tài vận: Tài lộc dồi dào, bản mệnh tự tin với nguồn thu nhập hiện có và không cần phải lo đến vấn đề chi tiêu trong ngày.

Tuổi Dần

Tình duyên: Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Đời sống vợ chồng có chút căng thẳng và nặng nề vì lời qua tiếng lại. Bạn không mấy hài lòng vì cho rằng đối phương vô lý, trong khi nửa kia lại không thích cách áp đặt này.

Đây là cơ hội tốt để người tuổi Dần thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình

Công việc: Đây là cơ hội tốt để người tuổi Dần thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, con giáp này có thể mau chóng hoàn thành các nhiệm vụ khó nhằn, thậm chí gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Tài vận: Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bạn sự thoải mái trong chi tiêu ngày hôm nay.

Tuổi Mão

Tình duyên: Vận trình tình cảm lục đục. Ngũ hành tương xung khiến mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm. Đôi bên lại chẳng ai chịu nhường nhịn ai mà cứ cố chấp giành phần thắng về mình.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Ảnh hưởng của Mão Dậu tứ hành xung nên điềm báo tuổi này dễ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với các mối quan hệ xung quanh. Dù là đứng trong tình huống nào thì con giáp này cũng cần cố gắng kiểm soát tốt tính nóng nảy của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. May mắn bằng khả năng quản lý chi tiêu khéo léo mà bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu hôm nay.

Tuổi Thìn

Tình duyên: Vận trình tình cảm khởi sắc, các cặp đôi yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt.

Công việc: Dự báo hôm nay người tuổi Thìn sẽ phát huy được tối đa năng lực của mình và nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hạn chế trong giao tiếp khiến bản mệnh gặp phải không ít rắc rối trong quan hệ với đồng nghiệp.

Vận trình tình cảm khởi sắc, các cặp đôi yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt.

Tài vận: Bạn cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh mình, tránh cho người khác mượn tiền mà không có bằng chứng ghi lại. Bạn cũng cần đề phòng mất của do tính cách sơ ý, cẩu thả.

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Tuổi Tỵ sắp tới bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm chỉ người ấy và bạn không môn đăng hộ đối.

Công việc: Hôm nay tuổi Tỵ sẽ đánh mất công việc mơ ước chỉ vì bạn quá ích kỷ.

Tài vận: Tình hình tài chính của con giáp này không được thuận lợi cho lắm.

Tuổi Ngọ

Tình duyên: Chuyện tình cảm của con giáp không có gì khởi sắc. Sự im lặng đôi lúc là con dao hai lưỡi ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn. Bạn nên tìm cách để tăng kết nối giữa hai người, hâm nóng mối quan hệ.

Công viêc: Trong thứ Hai, công việc của người tuổi Ngọ diễn ra không dễ dàng. Con giáp dễ làm mất lòng đồng nghiệp vì những lời nói vô ý. Con giáp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không nên vui đùa quá trớn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Mùi

Tình duyên: Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Đôi lứa yêu nhau dần cảm thấy tình cảm nguội lạnh vì không có sự thấu hiểu, cảm thông thật sự. Cả hai hãy chóng sắp xếp ổn thoả công việc để dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình.

Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Đôi lứa yêu nhau dần cảm thấy tình cảm nguội lạnh vì không có sự thấu hiểu, cảm thông thật sự.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra khởi thuận. Dù là người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có được những cơ hội thăng tiến tốt trong ngày. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên trông chờ vào vận may mà không nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Tuổi Thân

Tình duyên: Chuyện tình cảm đang đi vào quỹ đạo ổn định. Đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng tình yêu diễn ra đều đều như vậy lại giữ đước sức sống lâu dài.

Công việc: Đây là thời điểm tốt để người tuổi Thân mạnh dạn đảm nhận những dự án mới. Dù công việc đó mang nặng trách nhiệm hay mức độ khó cao thì cũng nên thử sức một lần để khám phá được thế mạnh của bản thân.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc, bạn cần thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư hay làm ăn trong ngày.

Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu lo nhiều cho những chuyện sắp tới nhưng càng lo thì chuyện càng có hướng đẹp hơn.

Công việc: Tuổi Dậu vì mệnh xấu nên có thể bạn sẽ phải rơi vào trạng lo được lo mất vị trí hiện tại của mình.

Tài chính: Bản thân bạn là một người rất tự trọng nên sẽ không cần ai giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Tình duyên: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Đào hoa mặc dù không quá vượng nhưng bằng tình cảm chân thành, nhiệt tình, tuổi Tuất đổi được hạnh phúc cho mình. Cuộc sống vợ chồng hài hoà và ấm êm trở thành ước muốn của không ít người.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra lúc này lúc khác. Sự nghiệp vững vàng dễ tạo cho người tuổi Tuất tâm lý chủ quan, xao nhãng và lơ là trong quá trình làm việc. Con giáp này khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu hoạ khôn lường.

Tài vận: Vận trình tài lộc có chút biến động. Nhưng nếu có kế hoạch quản lý chi tiêu tốt hơn thì sẽ không có điều gì có thể làm khó được bản mệnh.

Tuổi Hợi

Tình duyên: Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc. Đào hoa rực rỡ mang tới cho con giáp này mối tình tràn ngập thăng hoa và hạnh phúc. Đời sống gia đình hoà thuận, ấm êm sau tất cả những trúc trắc và hiểu lầm.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi dự báo người tuổi Hợi sẽ được nâng đỡ rất nhiều trong công việc, từ cấp trên cho tới những người chưa từng gặp mặt. Được cất nhắc lên những vị trí cao hơn cũng đòi hỏi bản mệnh cần phải cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập vững vàng mang tới cho những người này cuộc sống tương đối thoải mái và dư dả.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.