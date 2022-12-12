Tử vi ngày 13/12/22: Trời độ may mắn, 3 con giáp hưởng lộc sướng hơn vua, tình duyên đỏ thắm, đầy phước lộc trong ngày, báo hiệu đón Tết với khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 13:00

Tử vi ngày 13/12/22, 3 cong giáp tài lộc vượng phát, vận trình may mắn, cơ hội phát tài.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 13/12/22 dự báo sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Hợi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Tuổi Hợi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn.

Tuổi Hợi thông minh, thể hiện hết năng lực của mình, không e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi. Ngoài ra, con giáp này cũng gặt hái mọi điều, dự báo ăn tết to bởi khoản tiền khổng lồ.

Tử vi ngày 13/12/22: Trời độ may mắn, 3 con giáp hưởng lộc sướng hơn vua, tình duyên đỏ thắm, đầy phước lộc trong ngày, báo hiệu đón Tết với khối tài sản khủng - Ảnh 1
Tử vi ngày 13/12/22 dự báo sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Hợi tỏa sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 13/12/22 Thìn vô cùng khởi sắc. Công việc tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tài lộc khá vượng, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, không chỉ thu về đủ số vốn bỏ ra mà còn bỏ túi không ít lợi nhuận. Nếu trước đó bạn cho người khác vay mượn tiền bạc, tháng này có cơ hội đòi được nợ mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Tử vi ngày 13/12/22: Trời độ may mắn, 3 con giáp hưởng lộc sướng hơn vua, tình duyên đỏ thắm, đầy phước lộc trong ngày, báo hiệu đón Tết với khối tài sản khủng - Ảnh 2
Tử vi ngày 13/12/22 Thìn vô cùng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ. Có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bản mệnh ổn định, đảm bảo mọi lộ trình bình an vô sự. Chú ý vấn đề dinh dưỡng là được, tránh bị ngộ độc thực phẩm.

Tuổi Mão

Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì tử vi ngày 13/12/22 này rất dễ để phát tài. Mão có thể kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi giúp Mão an tâm hơn.

Nhờ trong ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương nên Mão dễ phát tài phát lộc.

Dự báo Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí cũng giúp con giáp này thành công hơn trong sự nghiệp, cơ hội ăn tết To. Mão có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhờ vậy mà Mão nhận được khen ngợi từ cấp trên.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày 13/12/22, ‘tiền tài tăng chóng mặt’, 3 con giáp phất lên vù vù, tài chính lấp đầy khoảng trống, hưởng niềm vui sung túc trọn vẹn, đầy hào hứng

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Tử vi ngày 13/12/22, 3 con giáp sau đây vận may không thay đổi, cuộc sống thăng tiến từng ngày, hứa hẹn nhiều điểm sáng.

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