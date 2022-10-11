Tử vi ngày 13/10/2022, Kim Tài nhập cục, Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp may mắn bùng nổ giàu sang, vận mệnh cát tường, giàu sang tấn tới

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 23:59

Tử vi ngày 13/10/2022 dự đoán, 3 con giáp này may mắn bùng nổ giàu sang, vận mệnh cát tường, giàu sang tấn tới nhờ có Kim Tài nhập cục, Tam Hợp nâng đỡ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 13/10/2022, người tuổi Mùi được Tài tinh nhập mệnh, lại có cả Chính Tài và Thứ Tài liên tục tăng lên. Đặc biệt trong khoảng thời gian đầu năm, bản mệnh sẽ gặp được những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Với cả người làm kinh doanh và người làm công ăn lương, tài lộc đều hứa hẹn bùng nổ rực rỡ.

Trong sự nghiệp, những chú Dê sẽ gặp được quý nhân đưa tay giúp đỡ. Có được sự trợ giúp, tuổi Mùi biết nắm bắt sẽ đạt được thành công rực rỡ. Đây chính là lý do bản mệnh là một trong những con giáp tài lộc vượng nhất.

Tử vi ngày 13/10/2022, Kim Tài nhập cục, Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp may mắn bùng nổ giàu sang, vận mệnh cát tường, giàu sang tấn tới - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 13/10/2022, người tuổi Mùi được Tài tinh nhập mệnh, lại có cả Chính Tài và Thứ Tài liên tục tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân luôn hiểu chuyện và biết được cuộc sống này không dễ dàng như những người vẫn nghĩ. Họ tâm niệm rằng, phải có làm thì mới có ăn, nếu như không biết phấn đấu thì mãi mãi không thể xây dựng cuộc sống viên mãn như ý muốn.

Tử vi ngày 13/10/2022 cho hay, vận may của tuổi Thân sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, tài vận đến cuộc sống tình cảm xung quanh cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, giai đoạn này là giai đoạn thịnh vượng nhất.

Tử vi ngày 13/10/2022, Kim Tài nhập cục, Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp may mắn bùng nổ giàu sang, vận mệnh cát tường, giàu sang tấn tới - Ảnh 2
Tử vi ngày 13/10/2022 cho hay, vận may của tuổi Thân sẽ bất ngờ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là 1 trong những con giáp may mắn nhất tử vi ngày 13/10/2022. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này và dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Tử vi ngày 13/10/2022, Kim Tài nhập cục, Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp may mắn bùng nổ giàu sang, vận mệnh cát tường, giàu sang tấn tới - Ảnh 3
Tuổi Dần chính là 1 trong những con giáp may mắn nhất tử vi ngày 13/10/2022 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), 3 con giáp này thuận buồm xuôi gió, thuận đường quan lộ, tiền tiêu không hết, muốn gì được nấy.

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