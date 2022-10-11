Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), 3 con giáp này thuận buồm xuôi gió, thuận đường quan lộ, tiền tiêu không hết, muốn gì được nấy.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, luôn chiều lòng mọi người nên được những người xung quanh yêu mến. Trong cuộc sống, tuổi Mão tuy không phải là người quá giàu có nhưng họ lại có tinh thần tuyệt vời, nhờ vậy mà họ luôn gặp được nhiều may mắn.

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, trong thời gian này, vận may bắt đầu lội ngược dòng, càng làm việc càng thành công, cuối năm nay đầu năm sau có cơ hội đổi đời.

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), những người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Theo tử vi 12 con giáp, trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), những người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), vận trình của tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông hơn hẳn. Công việc của tuổi Dậu có tiến triển đáng kể, đây là lúc bản mệnh khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của tuổi Dậu rực rỡ và có nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập.

Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), trên có Thần Phật an bài, dưới có Cát Tinh sủng ái, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, vang danh thiên hạ, tiền tiêu không xuể - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều mai (12/10/2022), vận trình của tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, Hung Tinh rình rập, Tam Tai kéo đến, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, sự nghiệp lụi bại, tiền tài thất thoát

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, Hung Tinh rình rập, Tam Tai kéo đến, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, sự nghiệp lụi bại, tiền tài thất thoát

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, 3 con giáp bị Kiếp Tài báo họa, gặp nhiều xui xẻo, sự nghiệp sa sút, làm đâu hỏng đó, kiếm ít tiêu nhiều.

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