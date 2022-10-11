Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi, vận trình hanh thông, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 11:48

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), 3 con giáp có số mệnh vàng son, làm chơi ăn thật, giàu sang phú quý, công thành danh toại.

Tuổi Dậu

Vận trình của tuổi Dậu trong 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10) trở nên hanh thông hơn hẳn. Công việc của tuổi Dậu có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dậu không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Qua đó, Dậu càng khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi, vận trình hanh thông, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 1
Vận trình của tuổi Dậu trong 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10) trở nên hanh thông hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách thẳng thắn, cương trực. Bản mệnh không thích đi tắt, luồn lách để chạm tới thành công. Tử vi 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10) có nói, tuổi Sửu sẽ rũ sạch vận đen đeo bám mình suốt thời gian vừa qua.

Theo tử vi 12 con giáp, đây là lúc bản mệnh tiếp nhận nhiều tin vui. Mỗi ngày, con giáp tuổi Sửu đều có thể đón những cơ hội mới để phát tài, tăng lợi nhuận. Nhìn chung, vận trình của tuổi Sửu bước vào giai đoạn phất lên như diều gặp gió, khiến nhiều người ghen tỵ.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi, vận trình hanh thông, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10) có nói, tuổi Sửu sẽ rũ sạch vận đen đeo bám mình suốt thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là những người thông minh, khôn khéo và tự lập. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh đã sẽ được những tin vui trong việc kinh doanh, buôn bán trong thời gian sắp tới.

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), người tuổi Tỵ gặp rất nhiều may mắn, tài lộc trong chuyện kinh doanh. Khách hàng ùn ùn kéo đến, lợi nhuận tăng chóng mặt khiến người tuổi Tỵ có thêm động lực để đầu tư, kinh doanh cho những dự án tiếp theo. Người tuổi Tỵ cần biết tận dụng cơ hội và đừng ngại “chơi lớn” để sớm có thể thu về thành quả như mong đợi.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi, vận trình hanh thông, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 3
Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (12/10 - 14/10), người tuổi Tỵ gặp rất nhiều may mắn, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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