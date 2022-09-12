Tử vi ngày 12/9/2022: Hung tinh chặn lối, 3 con giáp dễ gặp kẻ giả tạo, hành động bốc đồng, công việc trục trặc, túi tiền hao hụt

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 03:33

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Hung tinh gây ra nhiều tác động xấu cho người thuộc 3 con giáp này, cần cẩn thận vì có thể sẽ có người phá hoại sau lưng

Tuổi Tuất

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không mấy tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, xun xoe để kiếm lợi ích cho mình. Bạn cần hết sức tránh những người như thế. 

 

Con giáp này cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những ý kiến của bạn đã là đúng đắn.

 

Thiên Quan giáng họa, bản mệnh cần tránh đối đầu trực diện với cấp trên của mình. Bạn có thể phải tạm thời chấp nhận thực tại và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn để thể hiện quan điểm của mình.

 

Tử vi ngày 12/9/2022: Hung tinh chặn lối, 3 con giáp dễ gặp kẻ giả tạo, hành động bốc đồng, công việc trục trặc, túi tiền hao hụt - Ảnh 1

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không mấy tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, xun xoe để kiếm lợi ích cho mình. Bạn cần hết sức tránh những người như thế. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo tử vi thứ 2 ngày 12/9/2022, do phải chịu tác động của Kiếp Tài, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong sự nghiệp. Nếu đang ở vị trí lãnh đạo, bạn sẽ phải chịu sự nghi ngờ, chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới.

 

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cần tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Hãy giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Sự nóng giận sẽ càng đưa mọi việc vào bế tắc hơn.

  

Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp với người già và dân văn phòng. Không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động.

 

Tử vi ngày 12/9/2022: Hung tinh chặn lối, 3 con giáp dễ gặp kẻ giả tạo, hành động bốc đồng, công việc trục trặc, túi tiền hao hụt - Ảnh 2

Theo tử vi thứ 2 ngày 12/9/2022, do phải chịu tác động của Kiếp Tài, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong sự nghiệp. Nếu đang ở vị trí lãnh đạo, bạn sẽ phải chịu sự nghi ngờ, chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong ngày lại xuất hiện tiểu nhân vẫn đang rình rập bên cạnh, chực chờ kéo người tuổi Dần cùng mình xuống bùn sâu. Những thành công trong công việc của con giáp này như một cái gai đâm vào mắt những kẻ ganh ghét đố kị, khiến họ bực bội và khó chịu, chỉ muốn làm mọi thứ ra để đẩy lùi những bước tiến của bản mệnh.

Người tuổi Dần cần sự tỉnh táo và cẩn trọng trong các vấn đề tiền bạc. Chỉ một chút thiếu cảnh giác cũng có thể khiến cho chúng ta mất hết tất cả. Khi đã đứng trước hoàn cảnh như vậy, cần cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến cho mức thiệt hại ngày càng lớn hơn.

Ngoài ra bản mệnh cần chú ý các bệnh về đường hô hấp. Thời tiết có thể sẽ là một yếu tố khiến cho sức khỏe của người tuổi Dần bị ảnh hưởng ít nhiều, tiếp đó là môi trường làm việc và tâm trạng của bạn trong ngày.

Tử vi ngày 12/9/2022: Hung tinh chặn lối, 3 con giáp dễ gặp kẻ giả tạo, hành động bốc đồng, công việc trục trặc, túi tiền hao hụt - Ảnh 3
Người tuổi Dần cần sự tỉnh táo và cẩn trọng trong các vấn đề tiền bạc. Chỉ một chút thiếu cảnh giác cũng có thể khiến cho chúng ta mất hết tất cả. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười

Tử vi học báo tin vui cho 3 con giáp này vào đúng 18 giờ chiều nay (11/9), công việc ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dư dả

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