Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 15:00

Tử vi học báo tin vui cho 3 con giáp này vào đúng 18 giờ chiều nay (11/9), công việc ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dư dả

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi chiều nay cho thấy, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Chẳng những người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ tiền lương tiền thưởng tăng thêm mà ngay cả những người làm nghề kinh doanh buôn bán cũng thu tài lộc đầy tay. Việc làm ăn tiến triển thuận lợi, khách hàng ra vào tấp nập, bản mệnh gây dựng được danh tiếng và uy tiến của mình.

Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Sửu tiến hành đầu tư. Bản mệnh cần tận dụng lợi thế của mình để nắm bắt thời cơ trước khi những người khác nhận ra, có vậy thì mới có khả năng phát tài nhanh chóng. Ngoài ra, con giáp này ngoài việc kiếm tiền còn phải học thêm cách giữ tiền. Bản mệnh cần biết cách quản lý tiền bạc hợp lý, chi tiêu phù hợp để tiền bạc không thất thoát, phí hoài.

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười - Ảnh 1
Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Sửu tiến hành đầu tư. Bản mệnh cần tận dụng lợi thế của mình để nắm bắt thời cơ trước khi những người khác nhận ra, có vậy thì mới có khả năng phát tài nhanh chóng. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi Thìn chính là con giáp sẽ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ. Tử vi trong chiều nay lúc 18 giờ cho biết, tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, trong thời gian sắp tới rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công. Với những người tuổi Thìn còn người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, là con giáp không thích ỷ lại và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười - Ảnh 2
Tử vi trong chiều nay lúc 18 giờ cho biết, tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn có tính cách thẳng thắn và tốt bụng, họ luôn đối xử với mọi người một cách rất chân thành, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người lúc gặp khó khăn. Ngoài ra, họ còn là một người có chí cầu tiến, lúc nào cũng muốn cố hết sức mình để giải quyết công việc được giao một cách hoàn hảo.

 

Người tuổi này thẳng thắn đường hoàng nên không chỉ được hưởng nhiều phúc đức mà còn được Bồ Tát che chở, tiền đồ xán lạn hiếm người sánh bằng. Đặc biệt vào 18 giờ chiều nay, họ sẽ nhận thấy có rất nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt mình, người làm công ăn lương thì được cấp trên đánh giá cao, người làm kinh doanh thì nắm bắt được những cơ hội đầu tư xứng đáng. Nhờ vậy mà túi tiền của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh. 

 

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười - Ảnh 3
Người tuổi này thẳng thắn đường hoàng nên không chỉ được hưởng nhiều phúc đức mà còn được Bồ Tát che chở, tiền đồ xán lạn hiếm người sánh bằng. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần bước qua Rằm tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, của cải châu báu chật nhà, túi tiền rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ đến hết năm

Chỉ cần bước qua Rằm tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, của cải châu báu chật nhà, túi tiền rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ đến hết năm

Nhà phong thủy nổi tiếng cho biết, bước qua Rằm tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới