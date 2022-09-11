Top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ, tài lộc vượng phát, thu về bạc tỷ sau Rằm Trung thu

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 08:00

Sau Tết Trung thu, 3 tuổi sau sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, phúc khí căng tràn mang đến cả vận son đỏ rực cho đường công danh tài lộc.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, sau tết Trung thu - Rằm tháng 8 âm lịch, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có bước phát triển mới, ngày càng thăng hoa hơn. Nhờ Thần Tài và quý nhân trợ giúp nên Tuất làm gì cũng gặp thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ, gặp ai cũng được yêu quý.

Người làm đầu tư có cơ hội gặp gỡ quý nhân và những mối khách hàng, đối tác hợp tác đầu tư với triển vọng làm ăn tốt, tiền bạc nhờ đó cũng ào ạt chảy vô túi. Những người có nghề tay trái cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đến khoảng cuối năm, con giáp này sẽ tìm được nhiều cơ hội làm già. Gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của Tuất sẽ trở nên sung túc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ, tài lộc vượng phát, thu về bạc tỷ sau Rằm Trung thu - Ảnh 1

Tử vi học có nói, sau tết Trung thu - Rằm tháng 8 âm lịch, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có bước phát triển mới, ngày càng thăng hoa hơn. Nhờ Thần Tài và quý nhân trợ giúp nên Tuất làm gì cũng gặp thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ, gặp ai cũng được yêu quý. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Nếu trong khoảng thời gian trước Trung Thu mà người tuổi Tý gặp phải chuyện gì không được như ý thì cũng đừng quá lo lắng nhé, quý nhân đang ở bên hỗ trợ, chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua, chẳng có trở ngại nào có thể cản đường con giáp này tiến bước cả. 

 

Có thể nói vận may trong thời gian này của những chú Chuột chủ yếu là ở nhân duyên hài hòa. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cũ càng thêm thân thiết và tin tưởng bạn, hàng hóa bán chạy vô cùng. Người này bảo người kia, tin lành đồn xa, chuyện làm ăn càng ngày càng thêm phát đạt. Sắp tới bạn sẽ có thêm một khoản thu khá lớn đấy, đó có thể từ nguồn thu nhập chính, nhưng cũng có thể là nguồn thu phụ. Người tuổi Tý quả là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu khi mà liên tiếp gặp được quý nhân, muốn thất bại cũng khó.

 

Top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ, tài lộc vượng phát, thu về bạc tỷ sau Rằm Trung thu - Ảnh 2
Người tuổi Tý quả là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu khi mà liên tiếp gặp được quý nhân, muốn thất bại cũng khó. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có đầu óc thông minh và khả năng giao tiếp khéo léo, chính vì vậy mà bản mệnh có thể xây dựng được những mối quan hệ rất giá trị và biết sử dụng những mối quan hệ ấy khi cần thiết. Chính vì thế mà họ là những người cực kỳ thích hợp làm trong lĩnh vực kinh doanh.

 

Sau Trung thu chính là thời điểm hốt vàng hốt bạc của bạn. Nhờ có Thực Thần phù trợ, bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội đầu tư xứng đáng, nhận được lãi lời ngay từ khi mới bắt đầu. Còn nếu là công ăn lương, con giáp này cũng không cần phải sốt ruột bởi có người thân hoặc bạn bè sẽ mang tới cơ hội làm thêm cho bạn. Nhờ những công việc này mà bạn có thể thu được một khoản tiền lời kha khá, dư dả tiêu xài.

 

Top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ, tài lộc vượng phát, thu về bạc tỷ sau Rằm Trung thu - Ảnh 3
Sau Trung thu chính là thời điểm hốt vàng hốt bạc của bạn. Nhờ có Thực Thần phù trợ, bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

7 ngày tới: THẦN TÀI PHÁT VÀNG, 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, kim cương ngọc trai đều có đủ, giàu nứt đố đổ vách

7 ngày tới: THẦN TÀI PHÁT VÀNG, 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, kim cương ngọc trai đều có đủ, giàu nứt đố đổ vách

7 ngày tới, thời vận của 3 con giáp sau sẽ cực kỳ vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, cứ hết lại có, thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra

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