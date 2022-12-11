Tử vi ngày 11/12/2022: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần Tài chiếu cố, 3 tuổi phất nhanh vù vù, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh lãi đậm, tay ôm vàng tay đếm bạc

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 00:45

Ngày 11/12 có thể xem là thời cơ vàng cho những con giáp sau làm giàu nhanh chóng, vượng vận tài hoa, sự nghiệp cũng hanh thông không kém phần.

Tuổi Tuất

Ngày 11/12, người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Tử vi ngày 11/12/2022: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần Tài chiếu cố, 3 tuổi phất nhanh vù vù, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh lãi đậm, tay ôm vàng tay đếm bạc - Ảnh 1

Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Tử vi ngày 11/12/2022: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần Tài chiếu cố, 3 tuổi phất nhanh vù vù, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh lãi đậm, tay ôm vàng tay đếm bạc - Ảnh 2

Ngày 11/12, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Tuổi Tý

Được Lục Hợp che chở, tuổi Tý đón vận trình tài lộc vượng phát, buôn bán kinh doanh có lợi. Cát khí trong hôm nay giúp tiền bạc thu về không ít, đủ để bạn mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc an nhàn, không phải lo lắng về áp lực công việc.

Tử vi ngày 11/12/2022: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần Tài chiếu cố, 3 tuổi phất nhanh vù vù, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh lãi đậm, tay ôm vàng tay đếm bạc - Ảnh 3

Cũng nhờ thái độ làm việc nghiêm túc đó nên người tuổi Tuất nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn đang đi rất đúng đường, hãy cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thành công sẽ đến với người luôn chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng học hỏi.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h trưa ngày 10/12: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào ào ào, lộc đỏ như son, giàu sang "chạm đỉnh"

Từ 12h trưa ngày 10/12: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào ào ào, lộc đỏ như son, giàu sang "chạm đỉnh"

Bước sang 12h trưa ngày 10/12, những con giáp sau hân hoan đón nhận nhiều niềm vui mới, làm gì cũng có quý nhân giúp sức nhiệt tình.

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