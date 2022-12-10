Từ 10/12 đến hết năm 2022: Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần tài nâng niu, 3 con giáp có lộc làm giàu, vốn 1 lời 10, túi dày tiền tỷ, tài vận hanh thông

Từ 10/12 đến hết năm 2022, người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Tý

Nếu như khoảng thời gian trước người tuổi Tý gặp phải không ít khó khăn trong công việc thì từ 10/12 này, họ sẽ “dễ thở” hơn khi có quý nhân giúp đỡ. Nhờ bản tính hoạt bát, nhanh nhẹn và thân thiện, người tuổi Tý được lòng rất nhiều người xung quanh, vì thế quý nhân của họ đôi khi là cấp trên, đối tác hoặc cũng có thể là một vài người đồng nghiệp hay bạn bè mới quen.

Nhờ công việc suôn sẻ mà tài chính của họ trong thời gian này cũng rất ổn định. Bên cạnh đó, con giáp này có cách chi tiêu hợp lý, không bị “sa đà” quá nhiều vào các khoản tiền linh tinh nên có thể để dành được khoản tiền khá lớn tiêu Tết.

Tuổi Ngọ

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn từ 10/12 đến hết năm 2022. Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà cộng hưởng đến từ Thiên Quan cũng không nhỏ, tạo bước đà cho bản mệnh một bước lên tiên.

Với những ai làm công ăn lương, bước sang ngày này sẽ được cấp trên thử thách một vài nhiệm vụ. Nếu vượt qua nhiệm vụ được giao thì ngày bạn thăng chức đang đến rất gần rồi đấy.

Đối với những người làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ lẻ lại càng tạo ra lợi nhuận khổng lồ do được khách hàng và đối tác tin tưởng.

Tài chính đổ về tay ầm ầm là tiền hoa hồng, tiền lương chính, tiền lương tay trái... tận hưởng một ngày hậu hĩnh. Với số tiền này trong tay, hãy tính đến chuyện đầu tư vào một lĩnh vực mới, chắc chắn đem lại lợi nhuận kha khá.

Tình duyên ngày này cũng hạnh phúc hơn nhiều phần, những cãi vã tưởng chừng như sẽ chấm dứt mối quan hệ này lại tìm được cách tháo gỡ. Hai bạn về bên nhau cùng sự thấu hiểu, trân trọng đối phương hơn bao giờ hết.

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