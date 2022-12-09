Đức năng thắng số: 3 tuổi siêng năng chăm làm, giữa tháng 12 trả sạch nợ nần, có tiền có của, vượng sắc giàu sang, vàng bạc như ý

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Từ giữa tháng 12 này, Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp tiếp theo được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc.

Ngày này rất tốt với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng.

Với những người làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Từ giữa tháng 12 này, bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ.

Vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt, sau rất nhiều lần ngỏ ý bị từ chối thì đến hôm nay người ấy đã chấp thuận tình cảm của bạn. Với những người có gia đình đón nhận tin vui thêm người, thêm của.

Tuổi Ngọ

những người tuổi Ngọ luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành. Dù là người lạ hay người quen thì họ cũng nhiệt tình giúp đỡ, vì thế mỗi khi gặp phải khó khăn, chỉ cần “hô một tiếng” là được.

từ giữa tháng 12 này, những người thuộc tuổi ngày sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại gì trong cuộc sống. Với những cặp đôi tuổi Ngọ, khoảng thời gian này sẽ rất ngọt ngào khi cả hai thấu hiểu và luôn biết cách nghĩ cho đối phương. Còn với những người độc thân, họ có thể sẽ gặp được một mối lương duyên tốt trong dịp này. Chỉ cần họ chịu khó mở lòng và biết quý trọng từng cơ hội thì sẽ tìm được định mệnh của mình.

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