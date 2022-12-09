Từ 10/12 đến 15/12: Thần Tài chờ cửa, Quý Nhân hỗ trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiến Tây hốt vàng, tiến Đông gom bạc

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 07:35

Nhưng con giáp này sẽ liên tiếp đón nhận niềm vui và may mắn, những thuận lợi bất ngờ trong sự nghiệp chào đón bạn đến với cánh cửa thành công.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn sở hữu tài chính vững vàng từ 10/12 đến 15/12, nếu muốn tiến hành các công việc trọng đại như khai trương hay kết hôn thì đều tốt cả. 

Tận dụng lúc vận khí tăng cao mà xúc tiến hợp tác đầu tư, kể cả là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ thì bạn cũng nhanh chóng thu về tay những khoản lợi nhuận đáng nể. Hãy tính toán lâu dài cho sự nghiệp của mình. 

Từ 10/12 đến 15/12: Thần Tài chờ cửa, Quý Nhân hỗ trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiến Tây hốt vàng, tiến Đông gom bạc - Ảnh 1

Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt thì bạn cũng vẫn nên thận trọng trong việc chi tiêu sao cho hợp lí, bằng không công sức gầy dựng bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể. 

Từ đó học thêm kĩ năng quan sát, suy đoán sử dụng trong các trường hợp cần thiết để tránh giao trứng cho ác, mọi sự nên "cẩn tắc vô áy náy". 

Tuổi Mão

Từ 10/12 đến 15/12, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Từ 10/12 đến 15/12: Thần Tài chờ cửa, Quý Nhân hỗ trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiến Tây hốt vàng, tiến Đông gom bạc - Ảnh 2

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Tị

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị từ 10/12 đến 15/12 tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Đừng vội thỏa mãn với những gì đang có, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Từ 10/12 đến 15/12: Thần Tài chờ cửa, Quý Nhân hỗ trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiến Tây hốt vàng, tiến Đông gom bạc - Ảnh 3

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

Ngoài ra, con giáp phát tài cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả, chỗ đứng của bạn cũng đang ngày một trở nên vững vàng hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 7h ngày 8/12/2022: Bà Chúa kho mở khóa, Thần tài rọi đường đi, 3 tuổi nhanh tay làm giàu, hốt bạc hốt vàng, tắm trong biển lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên hạnh phúc

Từ 7h ngày 8/12/2022: Bà Chúa kho mở khóa, Thần tài rọi đường đi, 3 tuổi nhanh tay làm giàu, hốt bạc hốt vàng, tắm trong biển lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên hạnh phúc

Tử vi cho biết từ 7h ngày 8/12, những con giáp sau sẽ đón nhận niềm vui may vô bờ, tài lộc tăng nhanh vù vù ngoài tưởng tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi tuần mới tử vi ngày 10/12/2022 tử vi hàng ngày 12 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai Dự đoán tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 19 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng