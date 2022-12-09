Từ 10/12 đến 15/12: Thần Tài chờ cửa, Quý Nhân hỗ trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiến Tây hốt vàng, tiến Đông gom bạc

Tuổi Thìn sở hữu tài chính vững vàng từ 10/12 đến 15/12, nếu muốn tiến hành các công việc trọng đại như khai trương hay kết hôn thì đều tốt cả.

Tận dụng lúc vận khí tăng cao mà xúc tiến hợp tác đầu tư, kể cả là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ thì bạn cũng nhanh chóng thu về tay những khoản lợi nhuận đáng nể. Hãy tính toán lâu dài cho sự nghiệp của mình.

Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt thì bạn cũng vẫn nên thận trọng trong việc chi tiêu sao cho hợp lí, bằng không công sức gầy dựng bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể.

Từ đó học thêm kĩ năng quan sát, suy đoán sử dụng trong các trường hợp cần thiết để tránh giao trứng cho ác, mọi sự nên "cẩn tắc vô áy náy".

Tuổi Mão

Từ 10/12 đến 15/12, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Tị

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị từ 10/12 đến 15/12 tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Đừng vội thỏa mãn với những gì đang có, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

Ngoài ra, con giáp phát tài cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả, chỗ đứng của bạn cũng đang ngày một trở nên vững vàng hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.