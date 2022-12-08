Tử vi cuối tuần rực rỡ : 3 con giáp hốt trọn lộc Trời, vét sạch túi tiền THẦN TÀI, buôn bắn may mắn, tay ôm bạc, tay gom vàng, giàu mút chỉ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 19:40

Đón cuối tuần rực rỡ may mắn không ai khác chính là những con giáp sau đây khi họ có rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp để vươn lên làm giàu.

Tuổi Tuất

Đón cuối tuần nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Tử vi cuối tuần rực rỡ : 3 con giáp hốt trọn lộc Trời, vét sạch túi tiền THẦN TÀI, buôn bắn may mắn, tay ôm bạc, tay gom vàng, giàu mút chỉ - Ảnh 1

Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến cuối tuần này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã lạc quan, đầu óc linh hoạt, nhạy bén, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Họ luôn hướng về sự nghiệp và thường đặt sự nghiệp lên vị trí đầu tiên, những thứ khác đều là tùy duyên, họ sẽ không cố ý đi tranh giành. Trong năm Tân Sửu, đường sự nghiệp và đường tài lộc của họ rất tốt, dù là kinh doanh riêng hay làm nhân viên đều phát triển rất thuận lợi, không có quá nhiều ưu phiền, hơn nữa họ cũng sẽ thu hoạch được những thành tích đáng kể.

Tử vi cuối tuần rực rỡ : 3 con giáp hốt trọn lộc Trời, vét sạch túi tiền THẦN TÀI, buôn bắn may mắn, tay ôm bạc, tay gom vàng, giàu mút chỉ - Ảnh 2

Đón cuối tuần, tuy nói đường sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dần rất tốt nhưng họ cũng phải cố gắng bằng chính sức mình mới có thu hoạch.

Tuy nhiên, trái ngược với đường sự nghiệp và tài lộc, vận đào hoa (tình duyên) của họ lại không được lý tưởng. Cả nam nữ độc thân đều khó gặp được chân ái của chính mình.

Tuổi Tý

Trời phú cho người tuổi Tý sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

 

Tử vi dự báo rằng vào cuối tuần, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Tử vi cuối tuần rực rỡ : 3 con giáp hốt trọn lộc Trời, vét sạch túi tiền THẦN TÀI, buôn bắn may mắn, tay ôm bạc, tay gom vàng, giàu mút chỉ - Ảnh 3

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Tý sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

Không còn chật vật lo âu, cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp sau cứ thể làm giàu, tài vận tăng vùn vụt.

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