Sau Rằm tháng 11 âm lịch, lộc về liền tay: 3 con giáp có Tổ Tiên phù trợ, thăng tiến bội phần, tài chính tăng mạnh, tiền trĩu nặng túi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 06:40

Sau khi bước qua rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp này đã may lại càng may hơn, sự nghiệp liên tiếp thăng hoa vượt bậc.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, những chú Dê đón nhận tài lộc khá vượng, càng về cuối ngày tài khí lại càng tăng cao. Sau khi bước qua rằm tháng 11 âm lịch là lúc may mắn nhất của bản mệnh khi bước sang tuần mới. 

Sau Rằm tháng 11 âm lịch, lộc về liền tay: 3 con giáp có Tổ Tiên phù trợ, thăng tiến bội phần, tài chính tăng mạnh, tiền trĩu nặng túi - Ảnh 1

Tài lộc được đẩy lên cao, bản mệnh có thể tự tin chấm dứt hẳn toàn bộ khó khăn, sự trì trệ trước đó mà đón lấy vận may Thần Tài gửi gắm, làm nghề gì thì cũng sẽ kiếm được bộn tiền. 

Thời điểm này nhân duyên cũng rất tốt đẹp, là ngày tốt để tuổi Mùi tiến tới các mối quan hệ mới. Dẹp bỏ khổ đau của mối tình trước sang một bên, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc gấp 10 lần. 

Nhân cơ hội phương diện tài lộc đang rộng mở, tiền bạc sinh sôi bạn hãy để dành cho mình một khoản tiết kiệm phòng khi cần đến bạn nhé!

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng bước qua rằm tháng 11 âm lịch, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch, lộc về liền tay: 3 con giáp có Tổ Tiên phù trợ, thăng tiến bội phần, tài chính tăng mạnh, tiền trĩu nặng túi - Ảnh 2

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp sau khi bước qua rằm tháng 11 âm lịch. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch, lộc về liền tay: 3 con giáp có Tổ Tiên phù trợ, thăng tiến bội phần, tài chính tăng mạnh, tiền trĩu nặng túi - Ảnh 3

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết từ 7h ngày 8/12, những con giáp sau sẽ đón nhận niềm vui may vô bờ, tài lộc tăng nhanh vù vù ngoài tưởng tượng.

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