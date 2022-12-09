Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đón nhận nhiều hỷ sự may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12), vượng tài nở rộ nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều phần. Gặp được quý nhân mách đường đi nước bước mà người theo nghiệp kinh doanh gặp thời trúng mánh, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Đặc biệt vào ngày này dù làm gì đi chăng nữa, dự án lớn hay nhỏ thì cũnng đều thu về lãi to, đì cùng vận may giúp phát vận như vũ bão. Những vẫn đề tồn đọng trước đó được bản mệnh xử lí khéo léo, đây là bài học nhắc nhở bạn không đi theo vết xe đổ ấy.

Công việc càng về thời điểm cuối năm tuy có bận rộn nhưng cũng là lúc để bạn thể hiện cho đồng nghiệp và cấp trên thấy được tinh thần cống hiến của mình, xứng đáng được đền đáp nhiều hơn vậy.

Mọi công việc vào tay bạn đều để lại thành tựu vang dội, gặt hái lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy vận may này đi nhé!

Tuổi Tý

Vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12), con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Trong 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12), cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.