Từ 12h trưa ngày 10/12: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào ào ào, lộc đỏ như son, giàu sang "chạm đỉnh"

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Từ 12h trưa ngày 10/12, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được Phật Bà che chở từ 12h trưa ngày 10/12, lại thêm được cát tinh trợ mệnh mà không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công.

Những kế họah kinh doanh dang dở bắt đầu đi vào hoạt động, hay thậm chí là những dự án tưởng như bỏ xó cả tháng trời bất chợt có tín hiệu khởi sắc. Bước đầu khởi nghiệp tuy còn khó khăn nhưng cạnh bên bạn luôn có nhiều người yêu thương, giúp đỡ mà tư tưởng đả thông.

Với người làm công ăn lương đón nhận tin vui từ lương thưởng. Có vẻ như cấp trên đã để ý tới bạn từ rất lâu rồi, hôm nay là lúc người này trao cho bạn quyền hạn nhất định trong tập thể, mở ra một vận trình công danh xán lạn.

Phương diện tình cảm đón nhận luồng sinh khí mới. Có thể bạn không tin vào mắt mình khi mối quan hệ tưởng như cắt đứt lâu năm đi vào dĩ vãng lại đột nhiên liên lạc với bạn, đó có thể là một người bạn cũ do một vài hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã không nói chuyện trong khoảng thời gian dài.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.