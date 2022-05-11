Tử vi ngày 11/5: Tuổi Tý có Thực Thần nâng đỡ may mắn về tài lộc, Tuổi Sửu vận trình tình cảm có bất trắc, khó khăn

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 05:00

Xem tử vi ngày 11/5 của các con giáp, báo hiệu những điểm lành trong tài lộc, khó khăn, trắc trở trong vận trình tình duyên

Tuổi Tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Đường công danh rộng mở, tuổi Tý chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ tìm được cơ hội để chuyển mình. Chỉ cần cố gắng hết mình và kiên trì tới cùng thì sẽ sớm đạt được những kết quả như mong đợi.

Tử vi ngày 11/5: Tuổi Tý có Thực Thần nâng đỡ may mắn về tài lộc, Tuổi Sửu vận trình tình cảm có bất trắc, khó khăn - Ảnh 1
Tài vinh ùa tới không kịp trở tay - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có thể gặp may mắn về tài lộc khi có Thực Thần nâng đỡ. Cát thần này tốt nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh khi vận trình tài lộc hanh thông vượng phát. Hôm nay rất xứng đáng để tổ chức ăn mừng khi mà tài lộc tới tấp vào tay, tiền bạc tăng lên gấp bội.

Mối quan hệ giữa họ và người ấy dần trở nên hài hòa hơn trong ngày này. Những hiểu lầm dần được gỡ bỏ, cả hai dành cho nhau những lời chia sẻ chân thành để cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám khiến con giáp này làm việc gì cũng gặp cản trở. Ngoài ra, con giáp này cần học cách quan sát đa chiều, tránh vội kết luận điều gì khi chưa có sự quan sát sâu rộng.

Tử vi ngày 11/5: Tuổi Tý có Thực Thần nâng đỡ may mắn về tài lộc, Tuổi Sửu vận trình tình cảm có bất trắc, khó khăn - Ảnh 2
Cẩn thận trong những mối quan hệ thân cận - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ địch đứng trong tối mà ta lại ngoài sáng, bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả, nhưng chỉ một chút lơ là thiếu cảnh giác là có thể hậu quả sẽ càng ngày càng lớn hơn, vượt quá khả năng kiểm soát của họ. 

Trong chuyện tình cảm, với sức hút riêng, con giáp này nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Họ có thể sẽ sớm tìm được một nửa dành cho mình trong khoảng thời gian này đó.

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú Trâu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để họ triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Tuy nhiên Thiên Quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi Sửu cần cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan.

Tử vi ngày 11/5: Tuổi Tý có Thực Thần nâng đỡ may mắn về tài lộc, Tuổi Sửu vận trình tình cảm có bất trắc, khó khăn - Ảnh 3
Đường tình duyên có phần trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Đào hoa quá vượng lại tạo thành điều bất lợi gây cản trở tới những người đang muốn kiếm tìm tình yêu. Người độc thân dù được nhiều người theo đuổi nhưng không nhiều người trong số họ là chân thành.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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