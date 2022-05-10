Dự đoán tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5) - Thần Tài ban lộc, 3 con giáp có sự nghiệp khởi sắc, vận hạn tan biến, hút cạn lộc trời, mỗi bước tiến đều có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 09:46

Sau một khoảng thời gian chật vật khó khăn, vận mệnh của các con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực. 3 con giáp này sẽ gặp may mắn dồi dào về cả tiền bạc lẫn tình cảm, họ sẽ đứng trước một số quyết định quan trọng liên quan đến kiếm tiền trong 4 ngày tới (12/5 - 15/5).

Tuổi Tý

Trong 4 ngày tới (12/5 - 15/5), tuổi Tý tình cảm khá tốt đẹp nhờ Thủy sinh Mộc. Gia đình của tuổi Tý có một bữa cơm rất vui vẻ bên nhau, nhiều người có họ hàng từ xa đến thăm tổ chức tiệc rượu no nê. Người có đôi sắp tới sẽ có tin vui, có nhiều đôi chuẩn bị có hỷ sự.

Dự đoán tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5) - Thần Tài ban lộc, 3 con giáp có sự nghiệp khởi sắc, vận hạn tan biến, hút cạn lộc trời, mỗi bước tiến đều có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng dồi dào và khởi sắc không kém gì mặt tình cảm. Nhiều bạn kinh doanh hôm nay chọn giờ đẹp để mở hàng cũng được lộc từ khách. Đầu năm làm ăn khấm khá, đông khách, buôn may bán đắt, tiền vào túi liên tù tì.

Người tuổi Tý gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã mang phúc khí, mệnh cách phú quý hơn người, Thần Tài ưu ái, cả đời luôn được hưởng nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn hẳn những con giáp khác.

Tử vi học cho hay, trong tháng 5 dương lịch, 4 sắp tới (12/5 - 15/5), tuổi Mão sẽ may mắn hơn người. Kể từ đây, nếu là người kinh doanh thì lộc lá đến tới tấp, còn nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn thăng quan tiến chức, lương tăng gấp đôi gấp ba.

Dự đoán tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5) - Thần Tài ban lộc, 3 con giáp có sự nghiệp khởi sắc, vận hạn tan biến, hút cạn lộc trời, mỗi bước tiến đều có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Ở cơ quan, người tuổi Mão có khả năng tạo ra nhiều đột phá mới mẻ, nhận về không ít sự khen ngợi từ cấp trên. So với trước đây, những nỗ lực của họ đều được ghi nhận xứng đáng. Nếu là dân buôn bán, tình hình làm ăn của cũng sẽ khá khẩm hơn.

Dù vậy, trong bốn ngày tới đây, người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của hung tinh dẫn đến sức khỏe, vận thế không được tốt mấy. Họ cần đề phòng về mặt sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Mão cần chú ý sức khỏe để tránh tình trạng bệnh nặng.

Tuổi Dậu

Tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5), đường tài lộc của người tuổi Dậu như cá vào long môn. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc có khả năng tăng lên gấp bội, một bước lên mây, giàu sang phú quý. 

Ngoài ra, sau một thời gian lận đận trong công việc, họ cuối cùng cũng vượt qua thách thức và được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp cũng vì thế mà rộng mở hơn. Nếu là người làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để thử sức với những lĩnh vực mới.

Dự đoán tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5) - Thần Tài ban lộc, 3 con giáp có sự nghiệp khởi sắc, vận hạn tan biến, hút cạn lộc trời, mỗi bước tiến đều có quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của họ gần đây rủng rỉnh, vừa hanh thông vừa may mắn. Đúng thời điểm này, vận khí của con giáp này dần được cải thiện, tài vận dồi dào vô tận.

Đặc biệt là ngôi sao may mắn, xung quanh người tuổi Dậu có vô số quý nhân. Ngay cả khi có điều khó chịu, cũng sẽ được giải quyết thành công. Ngoài ra, phần của cải rất tốt, Ngọ kiếm tiền khắp nơi, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân gần đây của người tuổi Dậu không được như kỳ vọng, dễ gặp phải thị phi và đau khổ. 

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày giữa tuần (11 - 12/5): 3 con giáp may mắn rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên phơi phới

Tử vi 2 ngày giữa tuần (11 - 12/5): 3 con giáp may mắn rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên phơi phới

Những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tiền tài, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tình duyên sẽ không những thuận lợi mà còn có thêm nhiều tín hiệu tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 43 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng