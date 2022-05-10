Dự đoán tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5) - Thần Tài ban lộc, 3 con giáp có sự nghiệp khởi sắc, vận hạn tan biến, hút cạn lộc trời, mỗi bước tiến đều có quý nhân phù trợ

Tiền bạc cũng dồi dào và khởi sắc không kém gì mặt tình cảm. Nhiều bạn kinh doanh hôm nay chọn giờ đẹp để mở hàng cũng được lộc từ khách. Đầu năm làm ăn khấm khá, đông khách, buôn may bán đắt, tiền vào túi liên tù tì.

Trong 4 ngày tới (12/5 - 15/5), tuổi Tý tình cảm khá tốt đẹp nhờ Thủy sinh Mộc. Gia đình của tuổi Tý có một bữa cơm rất vui vẻ bên nhau, nhiều người có họ hàng từ xa đến thăm tổ chức tiệc rượu no nê. Người có đôi sắp tới sẽ có tin vui, có nhiều đôi chuẩn bị có hỷ sự.

Người tuổi Mão trời sinh đã mang phúc khí, mệnh cách phú quý hơn người, Thần Tài ưu ái, cả đời luôn được hưởng nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn hẳn những con giáp khác.

Người tuổi Tý gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Tử vi học cho hay, trong tháng 5 dương lịch, 4 sắp tới (12/5 - 15/5), tuổi Mão sẽ may mắn hơn người. Kể từ đây, nếu là người kinh doanh thì lộc lá đến tới tấp, còn nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn thăng quan tiến chức, lương tăng gấp đôi gấp ba.

Ảnh minh họa: Internet

Ở cơ quan, người tuổi Mão có khả năng tạo ra nhiều đột phá mới mẻ, nhận về không ít sự khen ngợi từ cấp trên. So với trước đây, những nỗ lực của họ đều được ghi nhận xứng đáng. Nếu là dân buôn bán, tình hình làm ăn của cũng sẽ khá khẩm hơn.

Dù vậy, trong bốn ngày tới đây, người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của hung tinh dẫn đến sức khỏe, vận thế không được tốt mấy. Họ cần đề phòng về mặt sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Mão cần chú ý sức khỏe để tránh tình trạng bệnh nặng.

Tuổi Dậu

Tử vi 4 ngày tới (12/5 - 15/5), đường tài lộc của người tuổi Dậu như cá vào long môn. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc có khả năng tăng lên gấp bội, một bước lên mây, giàu sang phú quý.

Ngoài ra, sau một thời gian lận đận trong công việc, họ cuối cùng cũng vượt qua thách thức và được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp cũng vì thế mà rộng mở hơn. Nếu là người làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để thử sức với những lĩnh vực mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của họ gần đây rủng rỉnh, vừa hanh thông vừa may mắn. Đúng thời điểm này, vận khí của con giáp này dần được cải thiện, tài vận dồi dào vô tận.

Đặc biệt là ngôi sao may mắn, xung quanh người tuổi Dậu có vô số quý nhân. Ngay cả khi có điều khó chịu, cũng sẽ được giải quyết thành công. Ngoài ra, phần của cải rất tốt, Ngọ kiếm tiền khắp nơi, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân gần đây của người tuổi Dậu không được như kỳ vọng, dễ gặp phải thị phi và đau khổ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.