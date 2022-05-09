Tử vi 2 ngày giữa tuần (11 - 12/5): 3 con giáp may mắn rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên phơi phới

Những người cầm tinh tuổi Tỵ đều là người hiền lành, giàu ý chí, dũng cảm, nói ít nhưng làm nhiều. Đặc biệt khi gặp phải khó khăn thì con giáp này cũng rất ít khi nản lòng nhụt chí. Thay vào đó sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời, cốt là người tuổi Tỵ chịu chủ động hẹn hò. Họ chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Tuần này, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Tỵ. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Tuổi Mão

Mão trời sinh bản tính nhiệt tình, vui vẻ, có tài ngoại giao, dễ dàng thiết lập mối quan hệ với người khác. Con giáp này chẳng thiếu bạn chơi, quý nhân vận lúc nào cũng vượng, được không ít người giúp đỡ những lúc khó khăn.

Tin vui còn tới với người tuổi Mão ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Thu nhập của tuổi Mão sẽ dồi dào hơn hẳn thời gian trước - Ảnh: Internet

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu họ biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Thân

Thân lúc nào cũng có trạng thái tinh thần vô cùng lạc quan và tích cực, cho dù phải đối diện với bao khó khăn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng. Nhờ nét tính cách tích cực này, Thân thường nhận được sự quý mến và tôn trọng của rất nhiều người xung quanh.

Cát tinh đem đến cho người tuổi Thân nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Vượt qua khó khăn tài vận ắt sẽ đi lên với người tuổi Thân - Ảnh: Internet

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà người tuổi Thân buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, họ hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Họ không những vượt lên chính mình mà còn trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm