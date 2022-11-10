Tử vi ngày 11/11: Chúa Mẫu ban lộc, 3 tuổi này phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sông, trúng số đổi đời, sở hữu tiền tỷ trong tay, giàu sang nhất đời

Người cầm tinh con Mèo rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Ngày 11/11, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Dậu. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho tuổi Dậu. Trong tháng 11, đặc biệt là ngày 11/11, thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của tuổi Mão sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất thông minh, hoạt bát, giỏi giao tiếp và rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Người tuổi Mùi cũng rất cả nể, trọng nghĩa khinh tài, họ sẽ không vì mình mà hại người, càng không dẫm đạp lên người khác để mưu cầu lợi ích.

Trong công việc, họ là người cần cù, chịu khó, luôn cầu tiến và có trách nhiệm với bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Ngày 11/11, tài vận của người tuổi Mùi thực sự bùng nổ.

Ở nơi làm việc, họ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương mở ra trước mắt. Người tuổi Mùi làm kinh doanh riêng sẽ đón nhận thêm nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác đầy triển vọng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.