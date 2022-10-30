Tử vi ngày 1/11/2022, không PHÚ thì QUÝ, 3 con giáp tràn trề phúc khí, tiền tiêu thả ga, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 23:59

Theo tử vi ngày 1/11/2022, 3 con giáp này mang số mệnh phú quý nên làm gì cũng hanh thông dễ dàng, tài lộc rực rỡ, của cải đề huề.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thành, làm việc chăm chỉ, tuy nhiên tuổi trẻ lại không bao giờ tiết kiệm được tiền bạc, những người tuổi Tuất có thể học hỏi được điều gì, làm thế nào để tiết kiệm tiền là thủ thuật của trung chuyển.

Thời gian qua, hầu hết họ đều quá tự tin vào bản thân, đồng thời cũng nảy sinh tính khí đanh đá, đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền. Theo tử vi ngày 1/11/2022, người tuổi Tuất có thể sẽ có một cuộc sống lên hương cùng với sự gia tăng của tài lộc, của cải của họ cũng sẽ ngày càng sung túc hơn, sự nghiệp thăng tiến, thăng chức tăng lương dễ dàng.

Tử vi ngày 1/11/2022, không PHÚ thì QUÝ, 3 con giáp tràn trề phúc khí, tiền tiêu thả ga, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 1/11/2022, người tuổi Tuất có thể sẽ có một cuộc sống lên hương cùng với sự gia tăng của tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Tỵ luôn khéo léo, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Điều này giúp bản mệnh vươn xa hơn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuổi Tỵ thuộc tuýp cầu tiến, ham học hỏi, giàu ý chí vươn lên, luôn mang trong mình tham vọng đổi đời, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Theo tử vi ngày 1/11/2022, tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn hơn mà còn có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được cung cấp thêm nguồn vốn và được kết nối với nhiều mối quan hệ nên công việc làm ăn ngày một khởi sắc, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên đáng mừng. Bên cạnh đó, sự nghiệp của bản mệnh cũng phất lên nhờ tuổi Tỵ biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển.

Tử vi ngày 1/11/2022, không PHÚ thì QUÝ, 3 con giáp tràn trề phúc khí, tiền tiêu thả ga, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 1/11/2022, tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn hơn mà còn có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa thông minh, vừa bao dung, chu đáo. Suy nghĩ của họ rất nhạy bén, dứt khoát nhưng lại được lòng người. Cộng thêm với việc được thần Tài "chống lưng", người tuổi Sửu sẽ có tài lộc hanh thông, vận may đến không kịp cản.

Theo tử vi ngày 1/11/2022, Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ mang đến cho tuổi Sửu vận may. Cơ hội làm giàu sẽ đến, khó khăn giảm dần, quý nhân phù trợ nên mọi nỗ lực của các chú trâu sẽ được đền đáp. Trong thời gian này, tuổi Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn.

Tử vi ngày 1/11/2022, không PHÚ thì QUÝ, 3 con giáp tràn trề phúc khí, tiền tiêu thả ga, giàu có nứt vách - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 1/11/2022, Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ mang đến cho tuổi Sửu vận may - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 31/10/2022, trời cao ban ơn, 3 con giáp gom tài góp lộc, sự nghiệp sáng chói, an khang thịnh vượng

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 31/10/2022, trời cao ban ơn, 3 con giáp gom tài góp lộc, sự nghiệp sáng chói, an khang thịnh vượng

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 31/10/2022, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, tài lộc nảy nở, vận may bừng sáng, giàu càng thêm giàu.

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