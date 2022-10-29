Tử vi 2 ngày cuối tháng 10, TÀI LỘC 'phi nước đại' đến đích, 3 con giáp có Tam Hợp độ mệnh nên đổi đời cực dễ, giàu sang tấn tới

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 22:08

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cát khí hưng vượng, thành công vượt bậc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Từ khi sinh ra con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Đúng 2 ngày cuối tháng 10, tuổi Mão sẽ bước vào một giai đoạn mới, vận trình thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây chính là thời gian tuổi Mão bước qua những tai ương, của nạn tam tai và là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Mão. Trong thời gian này mọi khó khăn tồn đều được giải quyết ổn thỏa, công việc thuận lợi hơn rất nhiều.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 10, TÀI LỘC 'phi nước đại' đến đích, 3 con giáp có Tam Hợp độ mệnh nên đổi đời cực dễ, giàu sang tấn tới - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tháng 10, tuổi Mão sẽ bước vào một giai đoạn mới, vận trình thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt trong 2 ngày cuối tháng 10. Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 10, TÀI LỘC 'phi nước đại' đến đích, 3 con giáp có Tam Hợp độ mệnh nên đổi đời cực dễ, giàu sang tấn tới - Ảnh 2
Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt trong 2 ngày cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn tràn đầy tinh thần chiến đấu, con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thìn ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thìn không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Theo tử vi 2 ngày cuối tháng 10, tuổi Thìn đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thời điểm này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 10, TÀI LỘC 'phi nước đại' đến đích, 3 con giáp có Tam Hợp độ mệnh nên đổi đời cực dễ, giàu sang tấn tới - Ảnh 3
Theo tử vi 2 ngày cuối tháng 10, tuổi Thìn đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, LỘC LÁ TRÀN TRỀ, 3 con giáp làm chơi ăn thật, tiền tài hưng vượng, phúc khí tràn trề

Đúng 12 giờ trưa mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, LỘC LÁ TRÀN TRỀ, 3 con giáp làm chơi ăn thật, tiền tài hưng vượng, phúc khí tràn trề

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 12 giờ trưa mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp ăn nên làm ra, may mắn đầy nhà, tiền của dư dôi.

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