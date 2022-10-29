Bước qua ngày mai (30/10/2022), vận trình đỏ rực như lửa trời, 3 con giáp 'thuận nước đẩy thuyền' sự nghiệp phất lên, tiền tiêu mỏi tay, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 12:48

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai (30/10/2022), 3 con giáp may mắn làm giàu dễ dàng, tiền của đề huề, tài sản kếch xù, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tý

Bước qua ngày mai (30/10/2022) là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là thời điểm kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì đây sẽ là một thời điểm lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một tháng công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Bước qua ngày mai (30/10/2022), vận trình đỏ rực như lửa trời, 3 con giáp 'thuận nước đẩy thuyền' sự nghiệp phất lên, tiền tiêu mỏi tay, phú quý đề huề - Ảnh 1
Bước qua ngày mai (30/10/2022) là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, tuổi Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Bước qua ngày mai (30/10/2022), tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Bước qua ngày mai (30/10/2022), vận trình đỏ rực như lửa trời, 3 con giáp 'thuận nước đẩy thuyền' sự nghiệp phất lên, tiền tiêu mỏi tay, phú quý đề huề - Ảnh 2
Bước qua ngày mai (30/10/2022), tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai (30/10/2022), công việc và tài lộc người tuổi Dậu đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó.

Tuổi Dậu cũng có thể gặp rắc rối nơi công sở do “va chạm” với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời, tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh.

Bước qua ngày mai (30/10/2022), vận trình đỏ rực như lửa trời, 3 con giáp 'thuận nước đẩy thuyền' sự nghiệp phất lên, tiền tiêu mỏi tay, phú quý đề huề - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai (30/10/2022), công việc và tài lộc người tuổi Dậu đều có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, vận trình suôn sẻ không ngờ, thuận buồm xuôi gió, phú quý đầy nhà

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, vận trình suôn sẻ không ngờ, thuận buồm xuôi gió, phú quý đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp này một bước lên hương, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 30/10/2022 tử vi ngày 30/10 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng