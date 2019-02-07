Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 07/02/2019 05:30

Dưới đây là tử vi mùng 3 Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần nghênh đón quý nhân mang lộc từ phương xa đến, tuổi Tuất nên cẩn thận chuyện tiền bạc, có thể sẽ hao tài tốn của.

Tuổi Tý

Vận trình của Tý hôm nay gặp phải nhiều khó khăn. Bạn bị tiểu nhân ngáng đường, cản trở công danh sự nghiệp trước mắt. Vì tính tình bốc đồng, bạn thường xảy ra xung đột với nhiều người xung quanh. Ngày hôm nay, Tý có nhiều tin buồn đổ về cùng lúc. Chuyện vui chơi ngày Tết không được như ý muốn.

Tuổi Sửu

Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của - Ảnh 1
Sửu không nên đụng đến chuyện công việc ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay Sửu nên tạm gác những công việc của mình sang một bên. Bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo để vui trọn vẹn những ngày xuân. Đừng để công việc ảnh hưởng đến tâm trạng và lịch trình du xuân của bạn. Vì có thể ngày hôm nay bạn sẽ nhận được khá nhiều tin không hay về công việc.

Tuổi Dần

Dần nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đồng thời cũng nên tránh đi xa kẻo có những chuyện không hay xảy ra. Làm gì cũng nên cẩn thận trong tình cảm lẫn công việc. Bên cạnh đó nên cẩn thận trong việc chi tiêu, kẻo tiền mất, buồn rầu, lo âu suốt năm.

Tuổi Mão

Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của - Ảnh 2
Mão có nhiều lộc đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Mão có nhiều lộc nhỏ kéo đến, nhất là niềm vui ăn uống. Bạn được bạn bè, người thân mời ăn uống thả ga. Tuy nhiên hãy cẩn thận những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Hãy giữ tinh thần tỉnh táo để đón lộc tiền bạc của ơn trên ban xuống.

Tuổi Thìn

Ngày Mùng 3, Thìn sẽ có nhiều vận may về tài lộc, mở cửa nghênh đón quý nhân từ phương xa mang lộc đến. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để gom hết tiền bạc của thiên hạ. Nhờ vậy mà cuộc sống sau Tết của Thìn vẫn vô cùng khởi sắc, không thất thoát gì nhiều.

Tuổi Tỵ

Ngày hôm nay vận trình của Tỵ không mấy khởi sắc. Không khí Tết ở nhà bạn trở nên ảm đạm, tiền bạc cũng thất thoát khá nhiều. Vì vậy nên tránh đi chơi xa, hoặc du lịch dài ngày. Bởi có thể bạn sẽ gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn khiến tinh thần buồn phiền không yên.

Tuổi Ngọ

Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của - Ảnh 3
Ngọ có một ngày buồn vui lẫn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Ngọ vui buồn lẫn lộn. Nửa ngày đầu có nhiều tin vui đổ đến liên tục, nhất là về tiền bạc. Nửa ngày sau không khí có hơi ảm đạm, tinh thần của bạn cũng trầm lắng. Ngọ có những nỗi lo khiến bản thân không vui vẻ mà hưởng trọn vẹn những ngày Tết êm đềm bên gia đình.

Tuổi Mùi

Hôm nay tinh thần của Mùi không mấy vui vẻ, vì vậy mà bạn thường trễ hẹn với nhiều người. Vì còn lo lắng cho công việc trong năm nên bạn không yên tâm. Tuy nhiên tài lộc của Mùi ngày hôm nay vẫn ở mức trung bình, không tiêu hao nhiều. Nếu tham gia vào những trò chơi đen đỏ vì nên cẩn thận kẻo gặp xui xẻo.

Tuổi Thân

Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của - Ảnh 4
Tài lộc của Thân ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay ở mức trung bình, ổn định. Vận trình của bạn không có gì đặc sắc. Tuy nhiên Thân nên dành thời gian cho gia đình, đừng quá ham chơi mà bỏ rơi người thân. Đây là dịp giúp bạn và người thân trong nhà hiểu nhau nhiều hơn. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Tuổi Dậu

Lịch trình của Dậu ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ. Bạn mưu sự chuyện gì cũng thành công ngoài mong đợi. Vì vậy mà tâm trạng của bạn cũng hưng phấn. Ngày hôm nay Dậu nói năng được nhiều người yêu mến, nhận được tin vui từ nhiều nơi đổ về.

Tuổi Tuất

Tử vi Mùng Ba Tết của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn nghênh đón quý nhân, tuổi Tuất hao tài tốn của - Ảnh 5
Tuất không nên tham gia trò chơi đỏ đen kẻo rước buồn phiền vào mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Bạn tuyệt đối đừng tham gia vào những trò chơi may rủi kẻo rước họa vào thân. Vận trình của Tuất trong ngày hôm nay khá đen nên tốt nhất bạn hãy chịu yên phận. Không nên tham gia vào bất cứ lĩnh vực vui chơi nào.

Tuổi Hợi

Hợi có tin vui về tài lộc. Bạn nhận được bao lì xì lớn, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Vận trình hôm nay của bạn cũng thuận lợi, hanh thông. Chuyện tình cảm được nhiều người mai mối nên sang năm bạn sẽ nhanh chóng thoát ế và dễ dàng tiến tới hôn nhân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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