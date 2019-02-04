Top con giáp không thiếu bất cứ thứ gì trong những tháng đầu năm Kỷ Hợi: Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Tâm linh - Tử vi 04/02/2019 09:17

Những con giáp dưới đây không sợ túng thiếu, muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn, không sợ vướng phải họa thị phi hay tiểu nhân ngáng đường thăng tiến trong những tháng đầu năm Kỷ Hợi.

Tuổi Tý

Tình duyên của Tý trong những tháng đầu năm mới có chút khởi sắc. Những người độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Những người đã có gia đình, vợ chồng hòa thuận, chồng nhất mực chung thủy với vợ, vợ tận tụy hết lòng vì gia đình.

Top con giáp không thiếu bất cứ thứ gì trong những tháng đầu năm Kỷ Hợi: Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình - Ảnh 1
Tý tình tiền viên mãn trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Những người đang yêu nhau có thể sẽ tiến đến một cái kết có hậu, mở ra một cuộc sống hôn nhân như ý muốn. Bên cạnh đó, tài chính của Tý cũng có nhiều khởi sắc, tiền đổ về xếp đầy trong két, dư dả mua nhà, sắm xe. Sau Tết, bạn sẽ có dư dả của ăn của để, không lo vay mượn. Cứ tiêu xài thoải mái, vì tiền hết rồi lại đầy không sợ thiếu.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp thông minh, có tài ăn nói khéo léo nên sự nghiệp, tình duyên đều viên mãn. Thời điểm này, bạn sẽ tìm được ý trung nhân của mình. Cả hai tâm đầu ý hợp, sống hòa thuận với nhau. Nếu lấy nhau sẽ càng giàu có, tiền tiêu không hết.

Top con giáp không thiếu bất cứ thứ gì trong những tháng đầu năm Kỷ Hợi: Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình - Ảnh 2
Dậu có nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó những người đã có gia đình, vợ chồng hòa thuận, không cãi vã, không xung đột. Đổi lại còn nhận được nhiều tin vui từ con cái. Con cái học hành giỏi giang, đỗ đạt cao. Chồng thăng quan tiến chức, vợ có nhiều khởi sắc trong công việc. Nói chung những tháng đầu năm của Dậu vô cùng viên mãn, muốn gì được nấy.

Tuổi Thân

Thân muốn gì được nấy, tình tiền đều viên mãn. Nếu muốn kết hôn hoặc sinh con thì năm nay sẽ rất tốt. Hoặc tính chuyện làm ăn lớn cũng sẽ hanh thông, thuận lợi, không xảy ra trục trặc.

Top con giáp không thiếu bất cứ thứ gì trong những tháng đầu năm Kỷ Hợi: Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình - Ảnh 3
Thân có cuộc sống giàu sang sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Thân nên chuẩn bị tinh thần đón nhiều lộc trời ban, cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Những tháng đầu năm mới, vận trình của Thân chỉ có tiến lên, chứ không có dấu hiệu đi xuống. Nhờ tài ăn nói khéo léo nên bạn được nhiều người yêu mến, gia đạo bình an, vui vẻ. Tuy nhiên Thân đừng tin tưởng người khác quá mức, kể cả người thân kẻo bị lợi dụng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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