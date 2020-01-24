Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn hái ra tiền, tuổi Tỵ tiền mất tật mang

Tý dẹp hết những áp lực trong công việc để có một ngày vô cùng bình yên và vui vẻ. Bạn đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Nhờ vậy mà vận may của bạn được cải thiện, muốn gì được nấy, gia đạo bình an và hạnh phúc.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của 12 con giáp nhìn chung có lúc thăng, lúc trầm nhưng vẫn có thể vượt qua dễ dàng nhờ có quý nhân đứng sau hậu thuẫn.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Bạn đừng ăn nói thẳng thắn mà làm phật lòng đối phương cũng như những người thân trong gia đình. Vận trình của bạn có nhiều sự thay đổi trong đầu năm mới, hãy nắm bắt nhiều cơ hội tốt để có một năm thuận buồm xuôi gió, vượt qua gian khổ.

Những nỗi mệt nhọc đã qua đi, bạn không còn phải gánh chịu nhiều vướng bận. Điều này giúp bạn có thể thoải mái vui Tết mà không cần lo nghĩ nhiều. Chuyện tiền bạc trong ngày mùng 1 cũng thất thoát nhưng không đáng kể.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Mão không vui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của tuổi Mão không mấy thuận lợi trong ngày đầu năm. Bạn nên tránh ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng người khác. Vì những chuyện này sẽ vô cùng ảnh hưởng đến vận trình của bạn trong cả một năm. Lời khuyên cho Mão là tiết chế cảm xúc, lời nói của mình để có một năm vui vẻ, bình an.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Thìn

Điểm đặc biệt trong vận trình của Thìn là có vận tình duyên vô cùng vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Cả hai không còn mâu thuẫn hay gặp nhiều trục trặc như trước đây. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tốt, vui vẻ cả một mùa Tết.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Tỵ tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ tiền mất tật mang khi vướng vào cờ bạc, đỏ đen. Vận trình của bạn không mấy tốt, thậm chí còn vướng phải nhiều họa thị phi. Hễ vướng vào việc gì là việc đó đổ vỡ, gây xích mích với bạn bè, người thân trong gia đình khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, sáng suốt nhưng cũng không tránh khỏi những họa thị phi bủa vây. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường tài lộc trong mùa Tết này. Nếu không thận trọng sẽ gặp họa, tiền bạc tiêu tan, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Mùi

Mùi nhận được nhiều tin vui trong ngày mùng 1. Bạn có suy nghĩ tích cực nên mang lại nhiều may mắn cho những người xung quanh mình. Việc này giúp tinh thần của bạn được thoải mái, nhận được nhiều tình yêu của mọi người hơn. Những hiềm khích bấy lâu nay cũng được xóa bỏ.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Thân

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Thân nhận nhiều phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Thân nhận được nhiều phúc lộc trời ban. Bạn không chỉ có đường công danh thuận lợi mà đường tiền bạc cũng vượng sắc, hanh thông. Tuy nhiên thời điểm này đừng ngồi lê đôi mách nói chuyện của người khác. Hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không rước họa vào mình.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Dậu

Dậu không có một ngày vui vẻ vì nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần của bạn không được tốt đẹp. Ngày đầu năm, bạn gặp phải nhiều chuyện không vui nên cả một ngày đều mệt mỏi. Hãy cân bằng cảm xúc của mình, đừng để những vấn đề này ảnh hưởng đến ngày lễ của mình.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Tuất gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè mới nên độc thân sẽ thoát ế trong chớp mắt. Tuy nhiên bạn nên nói chuyện, hành xử duyên dáng để người khác nể trọng. Đừng quá thẳng thắn, cục súc mà khiến ngày Tết mất vui, gây xích mích khắp nơi.

Tử vi Mùng 1 Tết ngày 25/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên thận trọng trong việc đi đứng, xe cộ ngày mùng 1 Tết. Vì có những chuyện bất ngờ xảy ra khiến bạn không thể nào lường trước được. Tốt nhất là làm gì cũng nên thận trọng, suy tính kỹ càng. Đừng uống bia rượu khi lái xe hoặc đi chơi xa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm