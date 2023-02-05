Tử vi may mắn tuần mới (6-12/2): Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đổi vận phát tài, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 18:31

Bước sang tuần mới (6-12/2), những con giáp này làm gì cũng may mắn, tài khoản tăng phi mã.

Tuổi Thìn

Tử vi may mắn tuần mới (6-12/2): Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đổi vận phát tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có cái nhìn tích cực về mọi việc trong tuần mới này (6-12/2). Bạn không sợ hãi khi đối diện với khó khăn, bởi bạn biết đây chính là lúc mình cần cố gắng hết sức để khẳng định bản lĩnh. Tinh thần ấy sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện dễ dàng, thậm chí chuyển bại thành thắng.

Phương diện tài lộc khá lạc quan trong thời điểm giữa tuần. Có lẽ đây là lúc bạn thu hoạch được kết quả từ những dự án đầu tư, kinh doanh từ trước đó. Những phán đoán của bạn là cực kì chính xác, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào các quyết định của bản thân và tiếp tục vươn lên.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả tập thể.

Tuổi Ngọ

Tử vi may mắn tuần mới (6-12/2): Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đổi vận phát tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Ngọ đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Ngọ mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tuổi Dậu

Tử vi may mắn tuần mới (6-12/2): Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đổi vận phát tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới dự đoán, tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp tuổi Dậu xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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