Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn

Tâm linh - Tử vi 04/02/2023 21:26

Theo quan niệm dân gian, cắm hoa tươi trên bàn thờ cần quan tâm bao nhiêu bông là hợp lý, hợp phong thủy để được may mắn, thịnh vượng, bình an.

Hoa cúng trên bàn thờ nên cắm bao nhiêu bông?

Thờ cúng là một phong tục truyền thống đã có từ lâu đời của người dân Việt Nam, đây được xem là một nét đặc trưng của nền văn hóa mang yếu tố tâm linh của người Việt. Vào những ngày quan trọng như giỗ, ngày lễ, Tết thì con cháu trong nhà thường chuẩn bị một mâm cúng dâng lên bàn thờ với những món ăn, trái cây, bánh, kẹo,... và một vật không thể thiếu đó chính là bình hoa.

Về số lượng bông hoa trong một bình, để hợp tuổi, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, người tuổi Hợi, Mão, Mùi nên cắm 6 bông trong một bình. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Người có tuổi Dần, Ngọ, Tuất nên cắm 2 bông hoa. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông. Những con số này sẽ mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ.

Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm tâm linh, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 là số dương, tượng trưng cho may mắn. Còn những số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì vậy, khi cắm hoa trên bàn thờ người ta thường chọn cắm số lượng lẻ để cầu may mắn.

Nhưng theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người) thì đó chỉ là những quy định "truyền miệng trong dân gian" từ đời này sang đời khác mà thôi. Cũng không có cắm số lượng hoa theo tuổi... mà cắm hoa thế nào cho hài hoà, cân đối.

Còn quy định số chẵn, hay số lẻ cũng chỉ là tương đối. Ví như cắm 3 cành hồng, nhưng trong đó 1 cành có bông và nụ, không lẽ phải cắt bỏ nụ đi cho còn đúng... 3 bông hoa hay sao?

Những loại hoa nên cắm trên bàn thờ

Hoa huệ trắng

Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn - Ảnh 2

Huệ là loài hoa tương trưng cho sự sung túc, no đủ nên hoa huệ được cho là sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu sang. Dù có nhiều chủng loại, màu sắc nhưng tốt nhất nên chọn hoa huệ trắng để đặt lên bàn thờ.

Hoa đồng tiền

Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn - Ảnh 3

Đúng như tên gọi của nó, hoa đồng tiền có ý nghĩa mang lại tài lộc, tiền tài, thịnh vượng đến gia chủ. Tuy nhiên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sức khỏe và tuổi thọ.

Hiện nay có hai loại hoa đồng tiền đó là loại hoa đồng tiền đơn và đồng tiền kép với nhiều loại màu sắc sặc sỡ đem đến sự tươi mới, giàu sức sống.

Hoa lay ơn

Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn - Ảnh 4

Lay ơn còn được biết đến với một tên gọi khác đó là “kiếm lan" bởi hoa này có hình dáng thẳng đứng giống như một thanh kiếm còn bông thì rất giống hoa lan. Đây là loại hoa có dáng đẹp, thời gian tươi rất lâu, hoa thể hiện cho tình cảm ấm áp, sự chung thuỷ nên thường được dâng cúng nhiều vào dịp lễ Tết.

Hoa hồng đỏ

Hoa cúng trên bàn thờ cần cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc: Không phải 5,7 hay 9, đây mới là con số chuẩn - Ảnh 5

Màu đỏ tươi là màu của may mắn, hỉ khí, năng lượng tích cực, hạnh phúc tràn đầy... Trong tình yêu hoa hồng đỏ còn thể hiện cho tình yêu mãnh liệt, may mắn, tài lộc... thu hút tiền bạc vào nhà. Vì vậy hoa hồng đỏ hay được trưng trên ban thờ tổ tiên.

 

Những lưu ý trong cách cắm hoa để bàn thờ

1 bình hoa không nên cắm quá nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau - vì làm mất đi sự trang trọng của hoa. Các loại hoa cắm trên ban thờ nên chọn loại nhã nhặn, trang nghiêm như cúc vàng, cúc trắng, lay ơn, hoa hồng, đồng tiền...

Bình hoa nên cắm cân đối cho đẹp mắt. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, trang trọng nên đặt bình hoa lên ban thờ cũng cần chú trọng sự cân đối, hài hòa. Không nên đặt một lọ hoa quá to trên ban thờ vì sẽ che hết các đồ thờ cúng khác đặt trên đó. Cũng không nên đặt bình hoa quá bé vì sẽ lọt thỏm trong các đồ thờ cúng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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