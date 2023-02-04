Kể từ sau Rằm tháng Giêng âm lịch: TOP 3 con giáp may mắn được Thần Tài biếu vàng, sắp tới phất lên như diều gặp gió

Người tuổi Ngọ có tính cách hiền lành, đôn hậu. Con giáp này rất rộng lượng, hay giúp đỡ người khác. Bản mệnh sống tự do, phóng khoáng nên luôn được mọi người yêu quý, tôn trọng. Nhờ năng lực và sự chăm chỉ, bản mệnh sớm gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc.

Người tuổi Gà có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Họ là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Bản mệnh làm ăn ngược xuôi, hơi vất vả nhưng đổi lại có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm chắc các cơ hội, bản mệnh có thể gánh vàng gánh bạc về nhà, cuộc sống no đủ, không phải lo nghĩ.

Thời gian qua, người tuổi Dậu cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Tử vi cho biết kể từ sau Rằm tháng Giêng, những người tuổi Dậu sinh sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Người tuổi Dậu cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu kiên định và dũng cảm, hào phóng, mạnh dạn tìm tòi, không ngại khó khăn, không dễ dàng thu mình trước thất bại, có dũng khí làm nên chuyện. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Trâu đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

Tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng Giêng là cơ hội tốt cho những người sinh năm Trâu phát triển. Trong thời gian tới, tài vận của người tuổi Sửu sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Người cầm tinh con Trâu muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải biết cách làm tốt việc của mình, hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các cá nhân và không tự cao tự đại. Trong thời gian tới nếu có thể duy trì phong độ thì sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc ngày càng hanh thông!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!