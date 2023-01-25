Năm mới đặt 2 thứ này dưới gầm giường để 'hối lộ' Thần Tài, cả năm tiền vào như nước, thanh tẩy xui xẻo

Phong thủy phòng ngủ luôn là một vấn đề được các gia chủ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên bên cạnh việc sắp xếp nội thất phòng ngủ sao cho hợp lý, việc để gì dưới gầm giường để vừa mang lại giấc ngủ ngon vừa sinh sôi tiền tài, may mắn cho gia chủ là điều cần thiết hơn cả. Tết sắp tới, bạn hãy đặt ngay 2 thứ này dưới gầm giường để "hối lộ" thần tài.

Sau đó, ban đêm khi chuẩn bị đi ngủ bạn hãy đặt đĩa chanh muối dưới gầm giường. Sáng hôm sau, hãy bỏ chỗ chanh đó vào túi nilon rồi vứt đi.

Nếu đang gặp đen đủi, đau ốm liên miên thì bạn có thể thử đặt một đĩa chanh muối dưới gầm giường. Cách làm này rất đơn giản, bạn hãy chuẩn bị 1-3 quả chanh, đem cắt quả chanh làm 4 rồi đặt lên đĩa, rắc một ít muối lên mỗi quả chanh. Lưu ý, số chanh đặt lên đĩa phải là số lẻ để đại diện cho dương khí, giúp lấn át âm khí.

Làm liên tục trong 3 ngày thì vận xui sẽ được thanh tẩy, giúp gia chủ thu hút tiền tài và may mắn. Ngoài ra, mùi chanh thơm còn giúp cải thiện giấc ngủ, giúp người nằm ngủ trên đó ngủ ngon giấc hơn.

- Hộp kho báu

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đĩa chanh muối, bạn cũng có thể đặt một chiếc hộp kho báu dưới gầm giường để thu hút nguồn năng lượng tích cực và tiền tài cho gia chủ. Tùy thuộc theo ước nguyện đó là gì mà gia chủ có thể chọn vật liệu của hộp và những thứ đặt vào hộp.

Chẳng hạn, nếu cầu mong cuộc sống sung túc, giàu sang thì gia chủ có thể chọn hộp làm bằng những nguyên liệu quý như vàng, bạc và đặt trong đó đá quý, trang sức, bởi đây là những thứ tượng trưng cho sự giàu sang. Lưu ý, không nên đặt những vật có giá trị quá lớn vì đây không phải là két sắt, két an toàn để lưu giữ tài sản.

Nếu hướng đến một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình an, gia chủ có thể chọn hộp kho báu bằng gỗ, vì gỗ thể hiện sự ấm áp, bền vững giúp vợ chồng hoà thuận, vui vẻ, gia đình yên ổn. Ngoài ra hộp kho báu bằng gỗ còn tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, giúp các cặp vợ chồng đang khó có con đạt được ước nguyện.

Nếu cầu mong sức khỏe cho cả gia đình, bạn nên đặt một quả đào hoặc các loại ngọc có hình rùa, hươu. Nếu cầu công danh, địa vị và danh tiếng, bạn nên sử dụng hộp kho báu bằng đất sét.

Lưu ý, sau 3 tháng bạn nên lấy hộp kho báu ra lau sạch sẽ một lần, tránh để bụi bẩn kẻo phản tác dụng.

3 thứ không nên để dưới gầm giường

- Đồ bẩn: Những vật dụng chứa đồ bẩn như thùng rác, chậu đồ bẩn,… không nên đặt dưới gầm giường vì nó tỏa ra mùi hôi khó chịu, chứa vi khuẩn, nấm mốc gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, sức khỏe của gia chủ.

- Sách vở: Theo các chuyên gia phong thủy, đặt sách vở dưới gầm giường có thể làm cản trợ con đường học tập, công danh của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, để sách vở ở đây còn rất dễ bị hư hỏng vì nấm mốc, mối mọt.

- Thuốc: Đặt thuốc dưới gầm giường sẽ làm ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc, một khi uống vào có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt những thứ linh tinh dưới gầm giường. Nên lau chùi vị trí này thường xuyên, tránh để bụi bẩn tích tụ gây hại cho sức khỏe cũng như khiến tài lộc bị ảnh hưởng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.