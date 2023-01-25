Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tiền vào như nước, phát tài ngay mùng 5 Tết

Với tính cách cởi mở của mình, con giáp phát tài mùng 5 Tết này nhận được sự yêu mến của nhiều người, đi đến đâu cũng có người quen biết và ai cũng sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền lấy may.

Thực Thần đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Thìn vào đúng mùng 5 Tết. Bạn có thể có một túi tiền rủng rỉnh nhờ tiền mừng tuổi hoặc tiền trúng số.

Có tiền vào ngày đầu năm đúng là một niềm vui mà ai cũng mong muốn được nhận. Tuy nhiên, dù dư dả bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chớ phung phí rồi cuối cùng lại không giữ lại được gì.

Một số người có thể thử vận may của mình trong các trò bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số... Bạn có cơ hội trúng một khoản tuy không lớn nhưng đủ để báo hiệu một năm 2023 đầy lộc lá.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày mùng 5 Tết. Bạn chăm chỉ trong cả những ngày Tết nên khách khứa lúc nào cũng tấp nập, giúp bạn kiếm về cả bộn tiền.

Người làm ăn kinh doanh có thể hơi vất vả một chút, thậm chí phải làm việc cả khi tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, tận hưởng, song những gì bạn được nhận lại chắc chắn sẽ truyền cho bạn một động lực to lớn.

Người làm công ăn lương nếu chịu khó đi trực vào ngày này thì cũng có cơ hội nhận được mức lương gấp ba, bốn lần bình thường. Thậm chí, bạn có thể ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cũng có thể hào phóng mua sắm cho bản thân hoặc những người thân yêu bất cứ món đồ gì. Tự thưởng cho bản thân cũng là cách khích lệ để ra Tết bạn tiếp tục không ngừng cố gắng.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội nâng bước, người tuổi Sửu là con giáp phát tài mùng 5 Tết và có một ngày đầu năm cực kì may mắn. Bạn luôn giữ được tâm trạng lạc quan, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Mối quan hệ tốt giúp bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Dù ở độ tuổi nào, con giáp này cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền lì xì, tiền mừng đến từ người thân quen.

Đặc biệt, nếu vẫn còn ở độ tuổi đi học hoặc vừa mới đi làm, bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của họ hàng, người lớn. Mọi người sẵn sàng dành cho bạn khoản tiền mừng tuổi và những lời chúc may mắn.

Đây cũng là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Có thể trong những buổi gặp gỡ ấy, bạn sẽ quen được với quý nhân giúp ích cho sự nghiệp hoặc người tâm đầu ý hợp với mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!