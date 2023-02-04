Tử vi may mắn ngày mai (Chủ nhật, 5/2/2023): Quan Âm phù hộ, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền bạc hanh thông

Phương diện công việc tiến triển theo đúng như mong muốn, nếu tiếp tục giữ được thái độ làm việc chăm chỉ cùng với tinh thần lạc quan, vui vẻ thì việc gì cũng trở nên dễ dàng. Có thể cuối tuần là thời gian của người khác nhưng với tuổi Hợi thì ngược lại.

Xem tử vi Chủ nhật (5/2/2023), tuổi Hợi hoàn toàn an tâm hưởng thụ thành quả của mình khi vận trình đang đi lên, mọi việc diễn ra thuận lợi khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt.

Về phương diện tình cảm, những cặp đôi đang yêu đón nhận niềm vui bất ngờ đến từ nửa kia khiến tình cảm tăng lên gấp bội lần. Với những ai còn đang độc thân, cần mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mà bản thân đang tiếp xúc gần đây để dễ dàng tìm kiếm được mối lương duyên như mong đợi.

Dù phải lao động luôn chân luôn tay nhưng đổi lại hiệu quả bất ngờ. Ngay trong ngày mai (5/2/2023) cũng là thời điểm vận khí lên cao, thích hợp để những người làm ăn kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, cơ hội tiếp cận với khách hàng tiềm năng hợp tác lâu dài mở ra thênh thang.

Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 5/2 cho thấy, nhờ có Chính Tài trợ mệnh nên người tuổi Thân có thể tập trung vào công việc chính, nếu không phải đi làm thì nên an phận ở nhà, đừng ôm việc về làm. Thực ra công việc hiện tại của bạn đã đủ tốt rồi, nếu biết chăm chút và nâng cao tay nghề thì sẽ bỏ xa đối thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc khởi sắc hơn mọi ngày. Bạn có thể đòi được nợ hoặc được cấp trên tăng lương trong thời gian tới. Thu nhập từ công việc hiện tại của bạn vẫn ổn, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo mất lộc nhé Thân.

Vận tình cảm đi lên nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Bạn có cách ăn nói khéo léo thuyết phục được lòng người, kể cả những người khó tính. Bạn trẻ tuổi Thân khá được lòng phụ huynh của nửa kia, hãy cố gắng phát huy nhé.

Tuổi Dần

Tử vi Chủ nhật (5/2) cho thấy, Dần may mắn khi được cát tinh soi chiếu, vận khí ngày một tăng lên. Điềm báo đường tài lộc tự tìm đến con giáp nên dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng có vận may tiền bạc khá lớn, thu nhập tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc rủng rỉnh nhưng bản mệnh không quên lập kế hoạch tiết kiệm, để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau.

Đường công danh sự nghiệp của Dần cũng đang tiến triển tốt đẹp bởi được cấp trên ưu ái trao cơ hội thể hiện thế mạnh bản thân, sắp tới còn có khả năng được cất nhắc lên vị trí mới. Sẽ có những bỡ ngỡ nhưng yên tâm xung quanh bạn còn có đồng nghiệp tốt giúp đỡ bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!