Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 2/12/2022, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, phú quý phát tài, sống trong giàu sang

Tử vi hôm nay cho biết, người tuổi Mão vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Con giáp thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả. Đặc biệt, vào giai đoạn này, Mão sẽ nhận niềm vui bất ngờ về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc chăm chỉ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian này. Đặc biệt, con giáp tuổi Mão có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bản tính năng nổ, lạc quan. Họ cũng là người sống thực tế, có năng lực và không bao giờ coi nhẹ bản thân. Thời gian này, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công.

Người tuổi Mão được Phúc tinh bảo trợ, ngày càng phất lên như diều gặp gió. Con giáp làm ăn tấn tới, đại công cáo thành. Trong công việc, Mão sẽ được sếp lớn nâng đỡ và giao cho những dự án quan trọng. Bản mệnh tha hồ thể hiện tài năng, thu vén tiền của.

Hôm nay, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của Tuất cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Tuất sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Đây là thời điểm tuyệt vời để con giáp này bức phá về đích, thay đổi tài vận, gặt hái thành công. Tuất sẽ liên tục đại thắng trong những bản hợp đồng lớn, từ đó thu nhập tăng cao, tiền về đều đều.

Tuất sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Tý có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người, vì vậy Tý cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính bản thân mình.

Tử vi cho biết, hôm nay sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tài vận, tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Thời gian này, con giáp tuổi Tý này có thể phát huy tốt thế mạnh của mình, làm gì cũng gặp may mắn.

Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.