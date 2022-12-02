Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 2/12/2022, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, phú quý phát tài, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 04:00

3 con giáp may mắn được phú quý trời ban, tiền vàng đầy đủ, trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, thành công vang dội.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian này. Đặc biệt, con giáp tuổi Mão có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Tử vi hôm nay cho biết, người tuổi Mão vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Con giáp thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả. Đặc biệt, vào giai đoạn này, Mão sẽ nhận niềm vui bất ngờ về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc chăm chỉ.

Người tuổi Mão được Phúc tinh bảo trợ, ngày càng phất lên như diều gặp gió. Con giáp làm ăn tấn tới, đại công cáo thành. Trong công việc, Mão sẽ được sếp lớn nâng đỡ và giao cho những dự án quan trọng. Bản mệnh tha hồ thể hiện tài năng, thu vén tiền của. 

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 2/12/2022, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, phú quý phát tài, sống trong giàu sang - Ảnh 1
Người tuổi Mão được Phúc tinh bảo trợ, ngày càng phất lên như diều gặp gió, con giáp làm ăn tấn tới, đại công cáo thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bản tính năng nổ, lạc quan. Họ cũng là người sống thực tế, có năng lực và không bao giờ coi nhẹ bản thân. Thời gian này, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công.

Hôm nay, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của Tuất cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Tuất sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Đây là thời điểm tuyệt vời để con giáp này bức phá về đích, thay đổi tài vận, gặt hái thành công. Tuất sẽ liên tục đại thắng trong những bản hợp đồng lớn, từ đó thu nhập tăng cao, tiền về đều đều.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 2/12/2022, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, phú quý phát tài, sống trong giàu sang - Ảnh 2
 Tuất sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Tý có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người, vì vậy Tý cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính bản thân mình.

Tử vi cho biết, hôm nay sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tài vận, tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Thời gian này, con giáp tuổi Tý này có thể phát huy tốt thế mạnh của mình, làm gì cũng gặp may mắn. 

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 2/12/2022, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, phú quý phát tài, sống trong giàu sang - Ảnh 3
Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ sáu tử vi ngày 2/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà