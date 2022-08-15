Tử vi hôm nay, thứ 2 ngày 15/8, 3 con giáp này được trời 'nhắm trúng bảng vàng', quơ tay là có lộc, cứ hễ ra đường là có tiền, giàu sang sáng chói, phát tài mau chóng

Con giáp tuổi Tý sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Tý thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

Tử vi trong tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là thứ 2 đầu tuần, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Người tuổi Sửu có một ngày tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng Sửu nhé, bởi mọi chuyển sẽ dần dần tốt đẹp hơn.

Tài lộc của người tuổi Tý vượng hơn thấy rõ. Sự nghiệp của Tý nhờ đó cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm. Người làm đầu tư cũng có lãi có lời, tiền bạc về đầy túi.

Người tuổi Sửu được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Thời gian trước khá chật vật, thế nhưng vào hôm nay, Sửu sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm. Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Sửu càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát.

Con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông. Người sinh năm Sửu được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm thăng quan, tiến chức. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên công việc của họ ngày càng suôn sẻ, tài vận tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh bản chất tuổi Mão hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Trong hôm nay, Mão sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ, cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Vận may đến với người tuổi Mão trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc. Đặc biệt với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì đường tài lộc lại càng vượng phát.

Con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Người tuổi Mão nếu chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Trong khi đó, người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được nhiều lời mời. Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, đạt được thành tích tốt nên được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.