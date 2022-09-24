Tử vi hôm nay 24/9/2022: 3 CON GIÁP vận trình THĂNG HOA TOÀN DIỆN, giàu sang không ai đỡ kịp, ngồi rung đùi cũng tự có ăn

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 03:45

Tử vi hôm nay 24/9/2022 nói rằng 3 con giáp sau đây sắp sửa có mệnh phú quý ập vào người.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 24/9/2022 tuổi Sửu với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề mà tập thể gặp phải.

Người làm lãnh đạo có thể thể hiện được khả năng của mình, nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Bản mệnh có thể là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm đến các công việc nhà.

Tử vi hôm nay 24/9/2022: 3 CON GIÁP vận trình THĂNG HOA TOÀN DIỆN, giàu sang không ai đỡ kịp, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 1

Tử vi hôm nay 24/9/2022 tuổi Sửu với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần theo tử vi hôm nay 24/9/2022 diễn ra hanh thuận. Tử vi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bạn tăng tốc về đích và mang về những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Đào hoa dữ khiến chuyện tình cảm không còn may mắn hay đủ đầy yêu thương. Việc cần làm lúc này là dành cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết để nhìn nhận lại những việc đã qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Việc tiêu xài phung phí có thể khiến túi tiền thay đổi theo chiều hướng xấu.

Tử vi hôm nay 24/9/2022: 3 CON GIÁP vận trình THĂNG HOA TOÀN DIỆN, giàu sang không ai đỡ kịp, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 2

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần theo tử vi hôm nay 24/9/2022 diễn ra hanh thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay 24/9/2022, trong công việc bạn quá coi trọng lời nói của mọi người xung quanh, quá đặt nặng quyết định của đoàn thể. Sự ảnh hưởng của Chính Quan khiến bạn tự biến mình thành con rối trong công việc.

Mặt tài vận có Chính Quan tọa mạng nên người tuổi Thân biết chấp nhận sự ràng buộc, làm người trung thành coi trọng nghị luận xã hội. Và làm việc gì cũng có tính trách nhiệm cao, hãy thể hiện điều này với túi tiền của mình bạn nhé. 

Trong chuyện tình cảm người tuổi Thân luôn là người chu đáo và tốt bụng. Mọi việc luôn được bạn xử lý một cách cẩn thân, đâu ra đó. Nhưng bản mệnh sẽ gặp thiệt thòi trong các mối quan hệ cần tranh đấu. Con giáp này cần có mối quan hệ nhẹ nhàng, thiện lương hơn nhiều. Nên tuổi Dần chỉ có thể tìm kiếm cảm giác ấm áp và thân thuộc. Với mọi người bạn luôn thể hiện được là một người quan tâm săn sóc.

Tử vi hôm nay 24/9/2022: 3 CON GIÁP vận trình THĂNG HOA TOÀN DIỆN, giàu sang không ai đỡ kịp, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 3

Theo tử vi hôm nay 24/9/2022, trong công việc bạn quá coi trọng lời nói của mọi người xung quanh

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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