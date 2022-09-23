Giữa trưa ngày 23/9, PHÚC KHÍ TRÀN TRỀ NHƯ NƯỚC BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp buôn may bán đắt, tiền xếp chật ví, giàu có nhất nhì không ai đọ bằng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 08:58

Giữa trưa ngày 23/9, những con giáp sau có phúc khí tràn trề, buôn may bán đắt, thu tiền vào nhiều đến chật ví, giàu có không ai sánh bằng

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài giữa trưa này, dù bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa. Sự nghiệp của người tuổi Mùi phát triển thuận lợi nhờ có nhiều cát tinh phù trợ. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng. Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy. Điều đó là cơ sở để bạn dễ dàng nhận được lời khen cũng như tiền thưởng của ban lãnh đạo. 

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự nể phục của nhiều nhân viên. Bạn không chỉ kiếm tiền cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn mang lại nhiều ích lợi cho công ty nữa. Tiếp tục cố gắng như thế này, bạn sẽ trở thành một thành viên chủ chốt được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, một vài người may mắn có thể phát tài nhờ những trò đen đỏ. Khoản tiền dù lớn dù nhỏ, bạn cũng chỉ nên coi đó là niềm vui nhất thời, không nên sống phụ thuộc vào đó.

Giữa trưa ngày 23/9, PHÚC KHÍ TRÀN TRỀ NHƯ NƯỚC BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp buôn may bán đắt, tiền xếp chật ví, giàu có nhất nhì không ai đọ bằng - Ảnh 1
Người tuổi Mùi là con giáp phát tài giữa trưa này, dù bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa. Sự nghiệp của người tuổi Mùi phát triển thuận lợi nhờ có nhiều cát tinh phù trợ. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần đầy triển vọng bởi bạn sẽ gặp được vô số cơ may. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân và được đồng nghiệp khâm phục. Đó chính là lý do giúp bạn nhận được một khoản tiền kha khá giúp khích lệ tinh thần, thậm chí một số người còn được cấp trên cân nhắc đến việc thăng chức, tăng lương.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên quyết đoán đưa ra những quyết định trọng đại hoặc tiến hành những công việc quan trọng vào thời điểm này, khi mà cát khí vượng nhất để dễ dàng thành công hơn. Hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng, dù có phải lao động vất vả hơn nhiều người nhưng số tiền bạn thu về sẽ rất xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, hãy nhớ rằng, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy.

Giữa trưa ngày 23/9, PHÚC KHÍ TRÀN TRỀ NHƯ NƯỚC BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp buôn may bán đắt, tiền xếp chật ví, giàu có nhất nhì không ai đọ bằng - Ảnh 2
Đường tài lộc của người tuổi Dần đầy triển vọng bởi bạn sẽ gặp được vô số cơ may. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào giữa trưa người tuổi Thân có số phát tài, nhanh chóng kiếm được những cơ hội kiếm tiền dễ dàng và thuận lợi. Con giáp này có đủ mọi nguồn thu, từ thu nhập phụ đến thu nhập chính đều dồi dào vô kể. Thần Tài ghé thăm, bản mệnh nhớ chú ý để không bỏ lỡ cơ hội nhé. Bạn sẽ cần đến rất nhiều năng lượng để có thể gồng gánh hết tất cả đó. Đừng để mình bị ốm đau bệnh tật gì mà tiền không kiếm được thêm còn hao hụt bớt đi nha.

 

Trong ngày này vận làm ăn buôn bán cực tốt. Bản mệnh có thể tập trung để khởi nghiệp kinh doanh, triển khai những kế hoạch mới cũng không phải ý tồi. Hơn nữa, cát tinh Tử Vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bản mệnh, chỉ cần dũng cảm làm giàu thì ắt sẽ đạt được thành công. Người tuổi Thân chớ nên chần chừ mà để thời cơ trôi qua mất, có những lúc cơ hội chỉ đến một lần, để lỡ mất rồi thì chỉ có thể tiếc nuối ngậm ngùi mà chờ đợi lần sau không biết bao giờ mới tới. 

 

Giữa trưa ngày 23/9, PHÚC KHÍ TRÀN TRỀ NHƯ NƯỚC BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp buôn may bán đắt, tiền xếp chật ví, giàu có nhất nhì không ai đọ bằng - Ảnh 3
Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào giữa trưa người tuổi Thân có số phát tài, nhanh chóng kiếm được những cơ hội kiếm tiền dễ dàng và thuận lợi. Con giáp này có đủ mọi nguồn thu, từ thu nhập phụ đến thu nhập chính đều dồi dào vô kể. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ "vàng son" mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ "vàng son" mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9) cho thấy 3 con giáp sau sẽ mở ra thời kỳ vàng son, nhận hết lộc lá của thiên hạ, danh - tài - tình đều thăng hoa viên mãn

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