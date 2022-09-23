Thầy tử vi mở sổ đọc tên: Đúng 12h đêm nay (24/9/2022), 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, ngủ dậy thấy tiền vàng trong tay, vận trình khởi sắc, sự nghiệp - tình duyên viên mãn

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (24/9/2022), người tuổi Thân được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này sẽ vô cùng suôn sẻ, hanh thông. Với những người tuổi Thân có chí tiến thủ thì thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón.

Những người tuổi Thân thường khá bao dung, nhân hậu và thương người. Nếu như có ai gặp khó khăn, bản mệnh luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp. Chính vì vậy mà con giáp này có vận quý nhân vượng. Con giáp này thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc.

Trong số những con giáp, tuổi Dậu là người có khả năng kiếm được nhiều tiền và có thể quản lý tài chính tuyệt vời, họ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc và biết chừa đường lui mỗi khi có quyết định quan trọng.

Nhìn chung cả sự nghiệp và công việc của Thân đều phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Những khó khăn của thời gian trước được giải quyết một cách ổn thỏa. Cả tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, kể từ ngày mai (24/9/2022), con giáp tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần Tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Dậu, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường hoạn lộ cũng khởi sắc hơn. Tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, được "hưởng" quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Những người tuổi Dậu không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Dậu tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Hợi

Hợi vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ ngày mai (24/9/2022), Hợi liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Hợi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Sắp tới, Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Hợi cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Hợi có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!