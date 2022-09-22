3 con giáp vui mừng khôn siết trúng được quả độc đắc vào chiều mai (28/8 âm lịch), cuộc đời từ đây nở hoa tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:34

Tử vi cho biết, vào chiều mai (28/8 âm lịch), có 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố gửi lộc. Nhờ đó mà có cơ hội thăng quan phát tài, giàu sang bất chấp.

Tuổi Dần 

Dần cá tính, mạnh mẽ và rất kiên định. Dù trải qua không ít thất bại, tủi hờn nhưng con giáp này không hề nao núng. Họ vẫn cứ tin vào chính mình, vững vàng mà bước về phía trước nên thành công đến với Dần là điều hiển nhiên.

3 con giáp vui mừng khôn siết trúng được quả độc đắc vào chiều mai (28/8 âm lịch), cuộc đời từ đây nở hoa tươi thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, vào chiều mai (28/8 âm lịch), nhờ được Thần Tài chiếu cố nên con giáp này sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong đời. Công việc thuận lợi, tiền tài vượng phát, tình duyên viên mãn là những phúc lành mà Dần được trời ban tặng. Càng về cuối năm Dần sẽ càng giàu sang sung sướng, an nhàn thụ lộc.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Cọp sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Mùi đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công.

3 con giáp vui mừng khôn siết trúng được quả độc đắc vào chiều mai (28/8 âm lịch), cuộc đời từ đây nở hoa tươi thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều mai (28/8 âm lịch), Mùi được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Mùi.

Thời gian sắp tới, bản mệnh có thể nhận được những công việc mới, dự án mới. Những người làm kinh doanh có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đâu tư sinh lời. Con giáp này cần quyết đoán hơn nữa, tận dụng các cơ hội đến với mình để nhanh chóng tăng thêm thu nhập.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất luôn cẩn trọng trong những việc mà họ làm. Bản tính của con giáp này là không bốc đồng, không nông cạn. Họ hiểu rõ những hành động bộc phát có thể gây ra tổn thất lớn như thế nào.

3 con giáp vui mừng khôn siết trúng được quả độc đắc vào chiều mai (28/8 âm lịch), cuộc đời từ đây nở hoa tươi thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, vào chiều mai (28/8 âm lịch), người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ.

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Tuất. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc

Tử vi cho biết, kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), đây là những con giáp có duyên với nhà Phật, luôn được Thần Phật che chở. Cuộc sống sắp tới vì vậy mà luôn gặp điều tốt đẹp.

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