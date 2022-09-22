Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, mọi vận đen sẽ sớm tan biến: 3 con giáp tự tin thu hoạch lớn, tiền của tứ phía đổ về, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:39

Trong tháng 9 âm lịch sắp tới, 3 con giáp này sẽ đi đầu về độ may mắn lẫn giàu có, làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ phát tài phát lộc chẳng lo chuyện chi tiêu.

Tuổi Mão

Chúc mừng người tuổi Mão là con giáp được tiên đoán sẽ phát tài trong tháng 9 âm lịch tới đây. Bản mệnh kiếm tiền về đầy túi, chẳng phải lo nghĩ nhiều đến chuyện chi tiêu.

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, mọi vận đen sẽ sớm tan biến: 3 con giáp tự tin thu hoạch lớn, tiền của tứ phía đổ về, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá. Ngoài ra Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, hơn nữa, bạn còn chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như những định hướng của mình.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 9 âm lịch sắp tới, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, mọi vận đen sẽ sớm tan biến: 3 con giáp tự tin thu hoạch lớn, tiền của tứ phía đổ về, giàu có ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Cũng từ tháng 9 âm lịch này cho đến cuối năm, tuổi Ngọ sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà - sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Ngọ nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Ngọ muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Tuất đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong tháng 9 âm lịch sắp tới, tuổi Tuất sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, mọi vận đen sẽ sớm tan biến: 3 con giáp tự tin thu hoạch lớn, tiền của tứ phía đổ về, giàu có ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của tuổi Hợi từ tháng 9 âm lịch cho đến cuối năm sẽ ngày càng tốt. Họ sẽ liên tục gặp được điềm lành và có người giúp đỡ trong mọi tình huống.

Song song với đó, công việc của người tuổi Hợi dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Hợi cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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