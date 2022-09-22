3 con giáp 'đạp gió rẽ sóng' hứng trọn tài lộc trong tháng 9 âm lịch sắp đến: tiền bạc lần lượt kéo về, đường công danh hanh thông, vạn sự đều suôn sẻ như ý muốn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 10:49

Bước sang tháng 9 âm lịch tới đây, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc. Họ làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mùi luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

 

Tử vi cho biết, bước sang tháng 9 âm lịch này, hầu hết con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, Mùi cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, tháng mới tới đây hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Tuổi Thân

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Thân là sự bền bỉ, kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, do đó, dù có gặp phải những thử thách gì thì họ cũng luôn tìm được cách vượt qua một cách ngoạn mục.

Trong thời gian qua, người tuổi Thân đã liên tục gặp nhiều sóng gió, nhưng nhờ vào sự kiên cường, họ đã tự tìm được lối đi cho mình và điều tuyệt vời nhất là họ sẽ được đền bù lại gấp bội khi bước sang tháng 9 âm lịch sắp tới đây. Đây là lúc mà hầu như họ làm gì cũng có khả năng thành công rất cao, đặc biệt là kinh doanh. 

Theo đó, người kinh doanh một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn. Còn người làm công ăn lương cũng tìm thấy cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Họ tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con giáp này sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, họ cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Tử vi dự báo, bước sang tháng 9 âm lịch sắp tới đây, những người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Lại được Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này dù vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Lại được sự che chở của quý nhân, con giáp này có thêm cơ hội làm giàu, chỉ cần nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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