Trúng số độc đắc đúng 3 ngày tới (30/8 ÂL): 3 con giáp đón vận may 'ngàn năm có một', tiền bạc ngập két, trở thành đại gia bất động sản, đất đai rộng thẳng cánh cò bay

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 07:07

Nếu thuộc một trong nhóm con giáp sau đây, hãy vui mừng bởi cuối tháng này, không chỉ may mắn mà cả tài vận đều sẽ "gõ cửa nhà bạn".

Tuổi Sửu

Sửu là những người kiên cường, mạnh mẽ, luôn biết tận dụng mọi cơ hội để có thể xây dựng một cuộc sống sung túc, giàu có. Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, chỉ cần cảm thấy bản thân mình thua kém thì con giáp này lập tức thay đổi để cải thiện cuộc sống.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày tới (30/8 ÂL): 3 con giáp đón vận may 'ngàn năm có một', tiền bạc ngập két, trở thành đại gia bất động sản, đất đai rộng thẳng cánh cò bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL) cho thấy, Sửu sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào tuần tới. Sắp tới, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp con giáp này có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Về tình cảm, người độc thân vượng đào hoa nên có thể nhận được tin vui vào thời gian này. Tuổi Sửu nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, họ là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng.

Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngưng trệ. Không những thế, con giáp này có thể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn làm ăn.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày tới (30/8 ÂL): 3 con giáp đón vận may 'ngàn năm có một', tiền bạc ngập két, trở thành đại gia bất động sản, đất đai rộng thẳng cánh cò bay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này (30/8 ÂL), vận trình của người tuổi Thìn sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, họ hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. Con giáp này học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt giúp đỡ. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn sắp tới khởi sắc hoàn toàn. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt.

Tuổi Ngọ

Ngọ đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Con giáp này không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày tới (30/8 ÂL): 3 con giáp đón vận may 'ngàn năm có một', tiền bạc ngập két, trở thành đại gia bất động sản, đất đai rộng thẳng cánh cò bay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL) cho thấy, tài lộc của người tuổi Ngọ nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công. Tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai.

Đường tình duyên của Ngọ kể từ đây đến cuối năm cũng tốt đẹp suôn sẻ, người tuổi Ngọ đang còn độc thân, vận đào hoa của họ khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 11h30 trưa mai (27/8 âm lịch): 3 con giáp này có tất cả trong tay, sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân viên mãn, hậu vận đại phú đại tài

Đồng hồ điểm đúng 11h30 trưa mai (27/8 âm lịch): 3 con giáp này có tất cả trong tay, sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân viên mãn, hậu vận đại phú đại tài

Theo tử vi cho biết, đúng 11h30 trưa mai (27/8 âm lịch), 3 con giáp này sẽ đón được quý nhân trợ mệnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả.

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