Đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp thoát khỏi gọng kìm của hung tinh, chạm tới may mắn, bội thu tài lộc, giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 18:44

Xem tử vi ngày 22/9/2022 cho biết: Đúng giờ Ngọ là thời điểm vô cùng may mắn và phát đạt của 3 con giáp này, thế nên nếu không biết tận dụng nó thì quả là đáng tiếc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mão thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ.

Đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp thoát khỏi gọng kìm của hung tinh, chạm tới may mắn, bội thu tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), vận số người tuổi Mão như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt là khoảng thời gian này trở đi, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Mão sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuổi Tỵ

Mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin và độc lập là những đặc điểm trời sinh vốn có của đa số những người tuổi Tỵ. Họ thích gì là sẽ làm nấy, và làm đến cùng, do đó cũng dễ dàng thành công hơn người.

Đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp thoát khỏi gọng kìm của hung tinh, chạm tới may mắn, bội thu tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), nhờ có Cát Tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Tỵ chọn được cách làm ăn phù hợp trong những tháng cuối năm. Tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi. Cho dù ngồi nhà con giáp này vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Đây là lúc mà bạn có thể tính toán đầu tư. Như vậy thì tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở.

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ của bạn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bản mệnh vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Thân luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Đúng giờ Ngọ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp thoát khỏi gọng kìm của hung tinh, chạm tới may mắn, bội thu tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (22/9/2022) cho biết, đúng giờ Ngọ những người tuổi Thân sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Trong thời gian tới, những người tuổi Thân không chỉ may mắn trong tài lộc mà cả trong tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Những người tuổi Thân còn độc thân thì đây chính là cơ hội ngàn vàng để tìm kiếm được một nửa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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