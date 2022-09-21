Đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp được điểm tô vận trình phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 10:44

Được ơn trên chiếu cố ngay trong ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sau đây phát tài phát lộc cực to, tiền vào như nước, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng.

Tuổi Dần

Sang  tháng 9 âm lịch, vận khí hanh thông bất ngờ, ngay từ ngày mùng 1 đầu tháng, người tuổi Dần đã có cơ hội cải thiện vận trình tài lộc của mình.

Đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp được điểm tô vận trình phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bên cạnh mức thu nhập ổn định hàng tháng thì bạn có thể được nhận thêm tiền công, tiền thưởng nhờ vào các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, các dự án đầu tư từ trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả. Vào ngày đầu tháng 9 âm lịch này, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các mối đầu tư vừa phải, tuy không quá nhiều những cũng đủ để bạn trở nên dư dả hơn hẳn mọi người xung quanh.

Bên cạnh việc thu về lợi nhuận thì thời điểm này, các cơ hội đầu tư xuất hiện khá nhiều, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá. Với những ai vừa mới khởi nghiệp, doanh thu bước đầu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Hãy tiếp tục chăm chỉ cố gắng, cách làm chậm mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Trong cuộc sống hay công việc họ luôn là người không ngại vất vả và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình phát triển hơn.

Đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp được điểm tô vận trình phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 9 âm lịch cho biết, cuộc sống của tuổi Mùi sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Ngay trong ngày mùng 1 đầu tháng, con giáp này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Mùi còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Mùi cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Mùi có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Phương diện tài lộc là điểm sáng của người tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch tới đây, ngay từ mùng 1 con giáp này đã thu về được một khoản kha khá. Thời điểm này là thời điểm thuận lợi cho những ai làm đầu tư, kinh doanh, thậm chí là khởi nghiệp.

Đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch này, Phật Bà hiển linh, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp được điểm tô vận trình phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những mối đầu tư mạo hiểm mà bạn đã mạnh dạn tiến hành trước đó nay sẽ đem về cho bạn một khoản lợi nhuận lớn đến bất ngờ. Có thể thấy, Dậu nên tin tưởng vào tầm nhìn và khả năng đánh giá, quan sát tình hình của bản thân mình, nếu có cơ hội trước mắt thì chớ nên chần chừ, do dự.

Với người làm công ăn lương đã chăm chỉ cống hiến suốt thời gian qua thì ngày này là thời điểm bạn gặt hái thành quả từ sức lao động. Ắt hẳn cấp trên sẽ muốn tặng cho bạn một phần thưởng để khuyến khích tinh thần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

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