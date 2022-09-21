Chịu khổ thêm ít ngày nữa sang tháng 9 âm lịch, vận xui kết thúc: 3 con giáp sẽ hưởng trọn lộc trời, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 06:46

Tháng 8 âm lịch qua đi cũng là lúc 3 con giáp này kết thúc vận xui, bắt đầu tháng 9 âm lịch có nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên hương.

Đối với 3 con giáp này, tháng 8 âm lịch qua đi sẽ kéo theo xui xẻo, khó khăn mà họ đã gặp phải. Tháng 9 âm lịch, họ lập kế hoạch mới và chuẩn bị nắm bắt các cơ hội tốt, giúp công việc làm ăn suôn sẻ hơn.

Họ có khởi đầu thuận lợi trong tháng 9 âm lịch, dù có 1 số điều vẫn chưa vừa ý nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.

Cả tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ không gặp điều gì phải nuối tiếc, làm ăn thuận buồm xuôi gió, thu hồi toàn bộ vốn đã thua lỗ trong các tháng trước.

Hãy xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa sang tháng 9 âm lịch, vận xui kết thúc: 3 con giáp sẽ hưởng trọn lộc trời, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang tháng 9 âm lịch, cuộc sống của con giáp này sẽ dần thay đổi, sự nghiệp cũng chuyển sang một hướng mới. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc vô cùng hanh thông, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ và có sự trợ giúp của quý nhân. Ngoài ra, từ giai đoạn này, nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt, nếu chịu đón nhận mọi thứ bằng tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì Mão sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió, lấy lại những gì đã mất.

Về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Tuổi Tỵ

Nhờ Thực Thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên Tỵ may mắn lọt vào danh sách con giáp may mắn tháng 9 âm lịch 2022. Tài lộc trong tháng rất khá khẩm nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn.

Tháng này Tỵ sẽ phải chi tiêu khá nhiều nhưng cực kỳ may mắn là bạn có người nhà hỗ trợ và cứu cánh, cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không bị lao đao.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa sang tháng 9 âm lịch, vận xui kết thúc: 3 con giáp sẽ hưởng trọn lộc trời, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ là những người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao, họ có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi, họ kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Vì vậy, sẽ ít mắc phải sai lầm.

Tháng 9 âm này, những người cầm tinh con Rắn sẽ đón nhận được sự che chở của quý nhân, hanh thông như ý, có thêm cơ hội làm giàu, tiền vào như vịt gặp nước, chỉ cần nỗ lực của bản thân họ sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất rộng lượng trong cách cư xử với người khác. Họ cũng sống lý trí nên cư xử khéo léo, không dễ làm mất lòng ai. Con giáp tuổi Hợi có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa sang tháng 9 âm lịch, vận xui kết thúc: 3 con giáp sẽ hưởng trọn lộc trời, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch kết thúc cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Trong tháng 9 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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