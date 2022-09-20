Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022), mặt trời lên thiên đỉnh, Phật Bà hiển linh: top 3 con giáp lộc khí thăng hoa, sự nghiệp bứt phá không ngờ, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 19:58

Kể từ 12 giờ trưa mai (21/9/2022), 3 con giáp này may mắn kéo đến, ăn nên làm ra, làm gì cũng thắng lớn, tiền bạc thả ga, tình duyên tươi thắm.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng Sửu vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, Sửu tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022), mặt trời lên thiên đỉnh, Phật Bà hiển linh: top 3 con giáp lộc khí thăng hoa, sự nghiệp bứt phá không ngờ, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 12 giờ trưa mai (21/9/2022), tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó con giáp này còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Tuổi Sửu không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn, càng về sau càng tìm được cơ hội tốt, mọi thứ sẽ thăng hoa theo một cách mà con giáp này không ngờ.

Đặc biệt, những người tuổi Sửu còn có vận đào hoa trong những tháng cuối năm này. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa nên mặn nồng, thắm thiết.

Tuổi Mão

Mão vốn thông minh, tài năng và dám mưu cầu quyền lực, cuộc sống vinh hoa phú quý. Chính vì thế nên dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Mão không kề ỷ lại vào mẹ cha. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mão như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022), mặt trời lên thiên đỉnh, Phật Bà hiển linh: top 3 con giáp lộc khí thăng hoa, sự nghiệp bứt phá không ngờ, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 12 giờ trưa mai (21/9/2022), tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, thời gian này sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi Mão.

Thời gian này trở đi, tài lộc cực vượng, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. Nghề tay trái cũng sẽ giúp cho tuổi Mão tăng thêm số tiền mình nhận được, chỉ cần chăm chỉ thì Thần Tài chẳng bỏ qua đâu.

Tuổi Hợi

Hợi đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Con giáp này không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022), mặt trời lên thiên đỉnh, Phật Bà hiển linh: top 3 con giáp lộc khí thăng hoa, sự nghiệp bứt phá không ngờ, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa mai (21/9/2022), tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Hợi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công. Tinh thần của người tuổi Hợi vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai.

Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối năm càng thêm tốt đẹp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ

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