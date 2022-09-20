Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:29

Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, 3 con giáp dưới đây có công việc thuận lợi hanh thông, nhận được tin vui về chuyện tiền bạc, tình duyên.

Tuổi Mão

Mão vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè Mão luôn đối đáp rất tử tế. Mão sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến.

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên Mão thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ. Trong tháng 9 âm lịch sắp tới, người tuổi Mão có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của Mão bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ.

Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Tuổi Tỵ

Tỵ sinh ra vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Con giáp này thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tỵ có bước tiến triển đáng kể.

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 9 âm lịch cho biết, Tỵ sẽ lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra. Tài lộc của Tỵ cũng không tồi khi mà Thần Tài soi chiếu, chỉ cần con giáp này có mục tiêu phấn đấu, nỗ lực thì chắc chắn những thành quả mà bạn gặt hái được trong thời gian này không hề ít.

Vận may đào hoa đang đến rất gần với con giáp. Tỵ có nhiều cơ hội cải thiện chuyện tình cảm của mình với nửa kia. Nếu còn độc thân, đừng ngạc nhiên khi bạn được nhiều người khác phái săn đón và yêu mến nhé.

Tuổi Tuất

Tuất có nhiều tham vọng và sự tự tin rất mạnh mẽ. Tuất suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày cẩn thận hơn những người khác và rất tốt bụng, không làm tổn thương ai, nhất là người thân của mình.

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tiên đoán, bước sang tháng 9 âm lịch này, tài lộc của người tuổi Tuất thịnh vượng hơn rất nhiều. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi. Trong thời gian này, người tuổi Tuất cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công.

Tuổi Tuất không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn, càng về sau càng tìm được cơ hội tốt, mọi thứ sẽ thăng hoa theo một cách mà con giáp này không ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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