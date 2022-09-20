Tử vi đúng 5 ngày tới (21-25/9), vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 10:33

Trong 5 ngày tới đây (21-25/9), có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành tựu, tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa, giàu có vô biên, viên mãn, đủ đầy.

Tuổi Mùi

Mùi đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21-25/9), vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, những nỗ lực thời gian qua của người tuổi Mùi cuối cùng cũng được đền áp. Theo đó, trong 5 ngày tới đây (21-25/9), công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mùi độc thân sẽ sớm đón nhận hỷ sự về hôn nhân.

Cũng trong thời gian này, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mùi, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

Tuổi Sửu

Sửu vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21-25/9), vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 5 ngày tới (21-25/9) cho biết, người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, thời gian này, Sửu cũng có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có lợi trong công việc, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, có khi đổi đời trong một đêm. Con giáp này chỉ cần cố gắng bung tỏa năng lượng hết mình cho công việc, ắt sẽ có bước đi dài trong sự nghiệp.

Ngoài ra, con đường tình duyên của tuổi Sửu trong thời gian này cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Sửu thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Sửu đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, dám dấn thân và biết tận dụng triệt để thời cơ trời cho nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, Tuất vẫn tự làm đại gia của chính mình. Có được điều ấy là nhờ Hợi quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan và tỉnh táo trước những kẻ hai mặt.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21-25/9), vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 5 ngày tới (21-25/9) cho biết, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này sẽ nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Tuất tiếp tục được Thần Tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến cuộc sống của con giáp này thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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