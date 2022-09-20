Tử vi cho biết, vào chiều ngày 26/8 âm lịch, con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Dần được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Người cầm tinh con Cọp mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Dần rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Tỵ siêng năng, chăm chỉ, luôn không ngừng nỗ lực để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Con giáp này còn còn rất thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng sướng khổ đều do bản thân mình.

Dần luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, những người còn độc thân tuổi Dần cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào chiều ngày 26/8 âm lịch này, Tỵ sẽ gặp tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Tỵ. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng hài hòa, tốt đẹp. Gia đình êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ bên gia đình. Chuyện tình yêu của người độc thân có thể đang mang đến dấu hiệu khả quan hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình cương trực, thẳng thắn. Con giáp này là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Hợi có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào khoảng thời gian 16h30 chiều ngày 26/8 âm lịch, nhờ có Thần Tài soi chiếu, Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, phất lên như diều gặp gió. Chia tay vận xui, từ đây Hợi sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay khiến ai cũng phát hờn. Tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoài ta, Hợi còn đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Hợi làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Đây cũng là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Hợi. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!